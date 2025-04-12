سياسة | دولي | الولايات المتحدة

توجيه الاتهام لأمريكي هدد باغتيال ترامب

منذ 13 دقيقة

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بنسلفانيا: أوقِف رجل أمريكي يبلغ 32 عاما، ووجهت إليه تهمة إطلاق تهديدات باغتيال الرئيس دونالد ترامب في رسائل عبر الإنترنت، حسبما أعلنت وزارة العدل الجمعة في بيان.

وذكر البيان أن الرجل قال على حسابه المسمّى “السيد شيطان” في يوتيوب إنه ضاعف مشترياته من الأسلحة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال في أحد مقاطعه المصورة “سأقتله”، واصفا أيضا، بحسب الوزارة، عناصر شرطة الهجرة الأمريكيين بأنهم “إرهابيون”.

وعقب تلقيه بلاغا، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء شون مونبر، المقيم في بتلر في بنسلفانيا (شرق).

وفي هذه المدينة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد كان ترامب نجا بأعجوبة من إطلاق نار عليه خلال تجمع انتخابي في يوليو/ تموز الماضي. وكان المسلح قُتِل برصاص الشرطة.

(أ ف ب)

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