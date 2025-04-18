توجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية لمشتبه به في هجوم تعرض له يهوديان في شيكاغو

واشنطن: ذكر مسؤولون محليون وجامعة دي بول بولاية شيكاغو الأمريكية، أمس الخميس، أنه جرى توجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية لمشتبه به في هجوم تعرّض له طالبان يهوديان كانا يتظاهران دعماً لإسرائيل في الجامعة، في نوفمبر تشرين الثاني.

وهاجم ملثمان الطالبين، ما أسفر عن إصابات طفيفة. وكان أحد الطالبين جندياً سابقاً بالجيش الإسرائيلي، وكان يضع إشارة توضح ذلك.

ويشير مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تزايد الكراهية ضد اليهود والمسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب هجوم شنّه مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأوضحت الجامعة أن “شرطة شيكاغو ومكتب الادعاء بمقاطعة كوك أكدا أنه تم القبض على شخص على صلة بالهجوم “المعادي للسامية” الذي وقع في دي بول في 6 نوفمبر 2024 ووجهت إليه تهمتان بارتكاب جريمة كراهية، وأخريان باعتداء عنيف ألحق ضرراً بدنياً كبيراً”.

ولم يتسن الوصول إلى المشتبه به آدم إركان (20 عاماً) من هوفمان إستيتس بولاية إلينوي للحصول على تعليق بعد.

وقال المسؤولون إن الشرطة لا تزال تبحث عن المهاجم الثاني.

(رويترز)