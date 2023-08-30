توجيه تهمة السلوك غير اللائق إلى قائد ليفربول

لندن: وجّه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، تهمة السلوك غير اللائق للنجم الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، وذلك إثر حصوله على البطاقة الحمراء وطرده خلال المباراة أمام نيوكاسل يوم الأحد الماضي.

وكان الهولندي الدولي فان دايك قد طرد بسبب تدخل عنيف مع ألكسندر ايساك خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / 1 على ملعب “سانت جيمس بارك”، لكنه رفض في البداية الخروج من أرض الملعب واعترض على الحكم جون بروكس.

وبالحصول على البطاقة الحمراء، يغيب فان دايك تلقائيا عن المباراة المقبلة، والمقررة أمام أستون فيلا، لكن عقوبة الإيقاف قد تزيد وهو ما يهدد بغيابه أيضا عن المباراة التالية أمام وولفرهامبتون.

وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان: “فيرجيل فان دايك متهم بانتهاك المادة إي 1.3 من قوانين الاتحاد الإنكليزي الخاصة بالأخلاقيات وسوء السلوك إثر ما بدر منه خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الممتاز يوم الأحد الموافق 27 آب/ أغسطس”.

وأضاف الاتحاد: “تشير المزاعم إلى أن المدافع تصرف بشكل غير لائق كما استخدم كلمات مسيئة أو مهينة تجاه حكم المباراة”.

ويمكن لفان دايك تقديم إفادة بشأن رده على التهمة الموجهة له، خلال مهلة تنتهي يوم الجمعة المقبل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

(د ب أ)