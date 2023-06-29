توجيه تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى فتى من أصول جزائرية في فرنسا

نانتير: وُجّهت، الخميس، تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى بالرصاص، الثلاثاء، قرب باريس، فتى في السابعة عشرة، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة.

وقالت النيابة، في بيان، إن “الشرطي المشار إليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وُجّهت إليه هذه التهمة، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي”.

وقُتل الشاب نائل م. في نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة، خلال عملية تدقيق مروري. وبرّرت الشرطة ما حصل بالقول إن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات”، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

(أ ف ب)