سياسة | دولي | أوروبا

توجيه تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى فتى من أصول جزائرية في فرنسا

منذ 48 دقيقة

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نانتير: وُجّهت، الخميس، تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى بالرصاص، الثلاثاء، قرب باريس، فتى في السابعة عشرة، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة.

وقالت النيابة، في بيان، إن “الشرطي المشار إليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وُجّهت إليه هذه التهمة، ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي”.

وقُتل الشاب نائل م. في نانتير، الثلاثاء، من مسافة قريبة، خلال عملية تدقيق مروري. وبرّرت الشرطة ما حصل بالقول إن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات”، ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

(أ ف ب)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يونيو 29, 2023 الساعة 5:39 م

    كم قتلت الشرطة الفرنسية العنصرية البغيضة من أبناء المهاجرين السود والعرب والمسلمين على حد سواء ☹️👮‍♂️✌️

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