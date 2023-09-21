توجيه تهمة تتعلق بـ”الإرهاب” للرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية

تونس – “القدس العربي”: أكد مراد العبيدي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المؤقت لحركة النهضة، منذر الونيسي أنه تم توجيه تهمة “تكوين وفاق إرهابي” لموكله وكل من تم ذكرهم في التسريبات المنسوبة له.

وكان القضاء التونسي أصدر امس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد الونيسي الموقوف منذ أسبوعين على خلفية قضية التسريبات التي أكد الونيسي أنها “مفبركة”.

وأشار العبيدي إلى أن الونيسي “لم ينكر أن الصوت صوته لكنه أنكر ما ورد في محتوى التسجيلات”، لافتا إلى أنه “تم استعمال الذكاء الاصطناعي بحرفية دقيقة وكفاءة عالية بخصوص المحتوى”.

وأوضح بقوله “محتوى التسريبات مفتعل ومفخخ، حيث تم التلاعب بالجمل، وما ورد في التسريبات لا يعكس مستوى الونيسي أبدا”.

وأشار إلى أن “المسؤول عن هذه التسريبات واحد من اثنين، إما أحد أجنحة الرئيس قيس سعيد والذي يرغب بقطع أي طريق للحوار بين الحركة والرئيس، أو أحد المنقلبين على الحركة” .

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الونيسي للتحقيق معه حول التسريب المذكور، قبل أن يتم التحقيق معه من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع محاولة من السلطات لتسييس الملف وتغيير صيغته بهدف التنكيل بخصوم الرئيس.