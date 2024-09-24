سياسة | دولي | الولايات المتحدة

توجيه تهمة محاولة القتل للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب

25 - سبتمبر - 2024

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ميامي:  أعلنت السلطات القضائية الأميركية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد ترامب في فلوريدا، وجّهت إليه الثلاثاء تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق.

وكان روث (58 عاما) مثُل الإثنين أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية لروث هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 أيلول/سبتمبر.

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ لائحة الاتّهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر الثلاثاء من قبل “هيئة محلّفين كبرى” في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وأحيلت القضية عشوائيا إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في تمو/يوليو قرارا لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

وأمر قاض فدرالي الإثنين بإبقاء روث رهن الاحتجاز.

(أ ف ب)

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