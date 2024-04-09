توخيل: بايرن سيحاول أن يسبب ألما لأرسنال بدوري أبطال أوروبا

لندن: حذر توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، فريق أرسنال الإنكليزي، من أن الفريق البافاري “يريد أن يسبب لهم الألم” خلال لقاء الفريقين.

ويحل بايرن ضيفا على أرسنال على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، في وقت لاحق الثلاثاء، بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم الموسم الباهت الذي يقدمه بايرن هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن المتواجد على قمة الدوري الألماني (بوندسليغا) الآن، أكد توخيل أن فريقه قادر على إيذاء أرسنال، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه 2 / 3 أمام مضيفه هايدنهايم في مباراته الأخيرة ببوندسيليغا، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من مساء الاثنين “أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي حاليا عن جدارة، كل البيانات تظهر ذلك. إنهم في حالة رائعة وكانوا على أعلى مستوى خلال الموسمين الماضيين، لذا فهو اختبار هائل بالنسبة لنا”.

أضاف توخيل “هذا هو العام الثاني بالنسبة لهم الذي يلعبون خلاله على هذا المستوى العالي حقا، لديهم الكثير من الطاقة في الملعب ويمكنهم الاحتفاظ بها لفترة طويلة”.

أوضح مدرب بايرن في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) “ندرك نقاط قوتنا وكيف نريد أن نسبب لهم الألم. نعلم أن دوري الأبطال مسابقة نتمتع فيها بخبرة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية. نريد استغلالها لصالحنا”.

وسبق لتوخيل أن تولى تدريب تشيلسي، حيث تواجد أرسنال بالمركز الخامس في أول موسم كامل له كمدرب للفريق اللندني موسم 2021 / 2022.

ونسب توخيل الفضل في تطور مستوى الفريق الملقب بـ(المدفعجية) لمدربه الإسباني ميكيل إرتيتا، الذي كان سببا وراء تواجده في مراكز المقدمة حاليا، حيث قال “لقد كان هناك تغييرا كاملا في ثقافة أرسنال منذ انضمام أرتيتا، ومن الواضح ما هو الطريق الذي أراد النادي أن يسير معه وهم يحصدون ذلك الآن”.

وقال إن “بداية أرتيتا كانت صعبة لكن الفريق وقف بجواره وتغلبوا على ذلك، إنهم في مستوى عال للغاية من الناحية التكتيكية، لكن سنحاول أن نكون أقوياء رغم ذلك. الأسلوب في دوري أبطال أوروبا يختلف عن الدوري الإنكليزي الممتاز”.

ومن المقرر أن تشهد المباراة عودة المخضرم هاري كين، مهاجم توتنهام الإنكليزي السابق وبايرن الحالي، للملاعب الإنكليزية مرة أخرى، بعد أن سجل 32 هدفا في موسمه الأول بالدوري الألماني حتى الآن.

ويرى توخيل أن قائد منتخب إنكلترا سيستمتع بعودته، حيث قال “أعتقد أنه من الممتع أن يواجه هاري أرسنال بدور الثمانية لدوري الأبطال، حيث سيجعله سعيدا جدا بالتسجيل ولا أرى أي شيء يحول دون ذلك”.

وأتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا “هاري يساعدك دائما على الفوز. سيساعدنا على تقديم أداء جيدا أمام أرسنال”.

(د ب أ)