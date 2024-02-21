توخيل سيرحل عن بايرن في نهاية الموسم الحالي

برلين: أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء أنه قرر إنهاء تعاونه مع المدرب توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي رغم العقد الذي يمتد حتى 2025.

وخسر بايرن مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات وتراجع بثماني نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر في الدوري الألماني.

كما خسر 1-صفر أمام لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وتولى توخيل المسؤولية في مارس/ آذار 2023 خلفا ليوليان ناغلزمان لكن على الرغم من قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة فإن بايرن لم يظهر بالمستوى المأمول هذا الموسم والذي جعله يهيمن على كرة القدم الألمانية خلال العقد الماضي.

وكان أداء الفريق هذا الموسم متقلبا وخرج من كأس ألمانيا على يد نادي الدرجة الثالثة ساربروكن.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن إن الفريق سيبدأ نهجا جديدا الموسم المقبل مع مدرب جديد.

وأضاف “بعد نقاش جيد وصريح، توصلنا إلى قرار بإنهاء علاقة العمل بيننا بالتراضي الصيف المقبل.. هدفنا السير على نهج جديد مع مدرب جديد لموسم 2024-2025.. حتى تحين هذه اللحظة أدعو جميع أفراد النادي إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة من دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني. أحمل الفريق بأكمله المسؤولية في هذا الصدد”.

وأوضح توخيل، الذي تولى في الماضي تدريب بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وفاز أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021، أن الفترة المتبقية له في ميونيخ ستركز على الأهداف المتبقية في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وواجه توخيل خلال أول موسم كامل له في بايرن سلسلة من الإصابات للاعبين بارزين وقال في بداية الموسم الحالي إن تشكيلته تفتقر إلى العمق نسبيا رغم وصول هاري كين أغلى صفقة في الدوري الألماني.

كما أثار توخيل غضب جماهير بايرن بعدما فضل اللعب بيوزوا كيميش في الدفاع بدلا من الاعتماد عليه في مركز لاعب الوسط المدافع وترك معشوق الجماهير توماس مولر على مقاعد البدلاء لعدة مباريات.

وقال توخيل “اتفقنا على إنهاء علاقة العمل بيننا في نهاية هذا الموسم”.

وأضاف “حتى ذلك الحين، سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح”.

ويستضيف بايرن، صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، منافسه رازن بال شبورت لايبزيغ في الدوري يوم السبت.

(رويترز)