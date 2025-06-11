توخيل يعرب عن ثقته في قدرات منتخب إنكلترا رغم الدرس الصعب في ودية السنغال

لندن: أكد توماس توخيل مدرب منتخب إنكلترا ثقته بقدرات الفريق في كأس العالم لكرة القدم، رغم خوض تجربة صعبة قبل عام من سعي الإنكليز لمجد عالمي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توخيل استهل مشواره مع الإنكليز في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا الشمالية بانتصارين في مارس/آذار الماضي، ولكن المدرب الألماني تعرض ولاعبوه لصيحات الاستهجان مرتين خلال أربعة أيام.

وأضافت أن توخيل واللاعبين تعرضوا لصافرات الاستهجان لأول مرة بعد الفوز الصعب على أندورا المصنفة 173 عالميا بنتيجة 1 / صفر يوم السبت الماضي ضمن تصفيات كأس العالم، وزادت المشكلة بعد الخسارة أمام السنغال في مباراة ودية، أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن المنتخب الإنكليزي سقط لأول مرة في تاريخه أمام فريق أفريقي على ملعب سيتي جراوند بالخسارة أمام السنغال المصنف 19 عالميا بنتيجة 1 / 3.

وقال توخيل: “لم نحقق النتيجة المأمولة إطلاقا، ونكره الخسارة بالطبع، لكن الأمور لم تكن جميعها سيئة، بل أجرينا العديد من التغييرات أمام المصنف 19 عالميا الذي يتمتع بجودة عالية”.

وأضاف: “تابعتم فرحة لاعبي السنغال ومدربهم في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب، فالجميع يلعب أمام المنتخب الإنكليزي وكأنها مباراة إقصائية أو نهائية”.

وأشار: “أجرينا العديد من التغييرات… الفريق يضم حاليا العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا في المباريات الدولية، لأنني أردت اختبار قدراتهم في مثل هذه المواقف”.

واستطرد: “إنه المعسكر الثاني لنا، وتعلمنا خلاله الكثير من الدروس، إنها تجربة صعبة في الوقت الحالي، ولكننا بحاجة للهدوء”.

وشدد المدرب الألماني “لا نتوقع أو ننتظر مثل هذه النتائج، ونتقبل الانتقادات في الفترة الحالية من أجل التحسن”.

واستدرك: “لكن نهائيات كأس العالم ليست الأسبوع المقبل، لقد فزنا بالمباريات الثلاث في تصفيات كأس العالم، وتتبقى لنا مباراتان في سبتمبر/أيلول المقبل”.

وواصل: “سيحصل اللاعبون على استراحة، وسيكونون في حالة بدنية جيدة، ثم نلتقي مجددا في موسم كأس العالم، وبالطبع لم أفقد ثقتي في الفريق واللاعبين”.

وأشار “بل نحن بحاجة لمثل هذه المباريات والخسائر ليتعلم الجميع، حتى أنا كمدرب”.

وأتم توخيل تصريحاته “لقد كان اختبارا صعبا، كنت أتمنى أن يكون الوضع مختلفا، وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، لقد أهدرنا فرصا كانت كفيلة بتحقيق الفوز، وسنحاول الاستفادة من ذلك، للانطلاق بشكل أفضل في مرحلة أكثر تنافسية خلال سبتمبر/أيلول المقبل”.

(د ب أ)