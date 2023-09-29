توخيل يكشف تطورات حالة نوير بعد عودته للتدريبات

برلين: حذر توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ لاعبيه اليوم الجمعة من الانشغال بعودة حارس المرمى مانويل نوير بشكل جزئي إلى تدريبات الفريق أمس الخميس، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة: “هي أنباء جيدة للغاية. مانويل شارك بشكل جزئي. لم تكن جلسة مكثفة، وقد شارك في أجزاء منها. لا يجب أن ننشغل بذلك. هي مجرد خطوة أخرى”.

وأضاف: “بمجرد أن يشارك في التدريبات بشكل كامل، يمكن أن تتطور الأمور بسرعة، لكن لا يزال أمامه بعض الوقت للوصول إلى ذلك”.

وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لكسر في الساق في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وسيستمر غياب نوير عن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام لايبزج غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

(د ب أ)