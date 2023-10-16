توديبو يعتذر بعد مطالبته من قبل الاتحاد الفرنسي بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت

باريس: طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان-كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي، فرَدَّ مدافع نيس بالاعتذار عما حصل.

وتم تصوير المدافع البالغ 23 عاماً وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا 2-1 الجمعة في أمستردام، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي إسلامي.

وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، رسالة الى توديبو يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون وكالة فرانس برس.

وفي المؤتمر الصحافي عشية اللقاء الودي بين فرنسا واسكتلندا في ليل، اعتذر تودبيو عما حصل بالقول “لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي (الحرب بين حماس وإسرائيل أو وفاة الاستاذ). كان السياق خاصاً. كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة العصبية”.

وتابع “أردت أن أعتذر لجميع الأشخاص الذين شعروا بالإساءة، هذا أقل ما يمكنني فعله”، معتبراً أن تفسير ضحكته مخالفاً للقيم التربوية التي زرعتها فيه والدته و”قال البعض إني ضحكت خلال دقيقة الصمت هذه لأني كنت أسخر من وفاة مدرس، يجب أن تعلموا أن والدتي كانت تعمل في التعليم الوطني طيلة 20 عاماً ولدي احترام كبير لهؤلاء الأشخاص. كان من الممكن أن يحدث هذا الأمر لوالدتي”.

واعتبر أن ما قيل عنه “يزعجني لأنه يعكس صورة بعيدة عما أنا عليه. أعتقد أني صبي تلقى تعليماً جيداً جداً واحترم الأشخاص المتواجدين أمامي”.

(أ ف ب)