توريس يقود برشلونة لفوز مثير على دورتموند بدوري أبطال أوروبا

دورتموند: سجل البديل فيران توريس هدفين، ليقود برشلونة لفوز صعب 3-2 على بروسيا دورتموند، ويقترب الفريق الكتالوني من التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الثاني تسجيل الأهداف الخمسة، حيث أحرز توريس اثنين منها في غضون عشر دقائق بعدما نزل بديلا في الدقيقة 71، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 15 نقطة في المركز الثاني قبل مباراتين على نهاية مرحلة الدوري.

وقلب دورتموند تأخره مرتين بفضل هدفي سيرهيو جيراسي، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل بعدما أحرز توريس الهدف الثالث في الدقيقة 85 مستغلا تمريرة لامين يامال.

وتراجع الفريق الألماني للمركز التاسع برصيد 12 نقطة. وتؤهل أول ثمانية مراكز مباشرة إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال.

وهيمن برشلونة على الكرة منذ البداية، وأهدر القائد رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي فرصا مبكرة.

وسنحت لمارسيل سابيتسر لاعب دورتموند فرصة خطيرة، لكن غريغور كوبل حارس مرمى الفريق الألماني تألق في الدفاع عن مرماه في شوط أول في اتجاه واحد، بلغت فيه نسبة استحواذ برشلونة نحو 70 في المئة.

وبدا دورتموند أفضل حالا في الشوط الثاني، وسجل جيراسي هدفا في الدقيقة 50 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

لكن رافينيا استغل تمريرة متقنة من داني أولمو ليسجل الهدف الأول في هجمة سريعة بالدقيقة 53، محرزا هدفه السادس في المسابقة.

وأدرك صاحب الأرض التعادل بركلة جزاء سددها جيراسي بعد مرور ساعة بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتألق الحارس كوبل في التصدي لتسديدة من أولمو.

لكن وبعد أربع دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب، سجل توريس الهدف الثاني مستغلا ارتداد الكرة بعد تصدي كوبل لتسديدة مباشرة من فرينكي دي يونغ.

ورد جيراسي بعد ثلاث دقائق مستغلا غفوة دفاعية، لكن توريس وضع فريقه في المقدمة مجددا مستغلا تمريرة بينية متقنة من يامال.

وحملت الدقائق المتبقية مزيدا من الأنباء السيئة للفريق الألماني بعدما تعرض المدافع نيكو شلوتربيك على ما يبدو لالتواء في الكاحل بعد ضربة رأس في الهجمة الأخيرة واضطر لتلقي العلاج داخل الملعب بعد صفارة النهاية.

(رويترز)