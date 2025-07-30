تورينو يضم المغربي أبو خلال من تولوز

إيطاليا: أعلن تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الثلاثاء ضم الدولي المغربي زكريا أبو خلال قادما من تولوز الفرنسي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر تورينو عبر حسابه بمنصة إكس أكثر من مقطع فيديو للاعب وعددا من الصور معلقا عليها “رقم 7 الجديد لدينا”.

وقال اللاعب عبر حسابه: “سعيد بخوض هذا التحدي الجديد وفخور بكوني جزءا من هذا النادي. حان وقت العمل”.

وكان أبو خلال انضم إلى تولوز عام 2022 قادما من الكمار الهولندي الذي انتقل له في 2019 بعد صعوده من قطاع المراحل العمرية في إيندهوفن، وفاز مع تولوز بكأس فرنسا عام 2023.

وأنهى تورينو الموسم الماضي في المركز 11 بالدوري، ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة إنتر ميلان في 25 أغسطس/ آب.