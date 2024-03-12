توزيع المساعدات وإعادة توزيع القوة في غزة

توزيع المساعدات قوة تريد إسرائيل احتكارها في غزة، لحرمان المقاومة والأمم المتحدة من أن يكون لأي منهما دور فيها في المستقبل. وها نحن نشهد انتقال مركز الانتباه في حرب غزة من الجدل حول صيغة دائمة لإطلاق النار، إلى ترتيبات عاجلة لإقامة جسر بحري عائم مؤقت، يسهل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. وتعمل إسرائيل على خلق حقائق جديدة على الأرض، تتجاوز الاحتجاجات ضد استمرار الحرب، إلى بناء مستقبل جديد في غزة كما تريدها؛ خالية من المقاومة، منزوعة السلاح، تحت سيطرتها الأمنية الكاملة، يسكنها عدد أقل من الفلسطينيين، ذات إدارة محلية موالية، خالية من الراديكالية السياسية.

الراديكالية تعني لدى الحكومة الإسرائيلية تمسك الشعب الفلسطيني بالكفاح من أجل إقامة دولته المستقلة، يعيش فيها آمنا، قادرا على صنع مستقبل أفضل لنفسه بين الشعوب. ومن أهم الحقائق الجديدة التي تجري الاستعدادات لتنفيذها حاليا، إقامة منفذ بحري على ساحل غزة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من الخارج، تحت إشراف إسرائيلي كامل من المنبع إلى المصب. الرصيف البحري العائم في غزة الذي أصدر الرئيس الأمريكي في خطاب الاتحاد قبل أسبوع، أمرا بتنفيذه، من المرجح أن يصبح في ما بعد المنفذ الرئيسي، وربما الوحيد، لقطاع غزة على العالم الخارجي، في ظل سعي إسرائيل إلى إغلاق القطاع تماما، وفرض الحصار عليه ووضعه تحت سيطرتها الأمنية الكاملة.

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة واضحة ومعلنة، وهكذا يجب أن تكون أهداف المقاومة، دون تلاعب أو تخاذل أو تضليل

فلسفة الممر البحري

يرتكز إنشاء الممر البحري على منطق أن من يسيطر على المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر يسيطر على غزة، ومن ثم فإنه يسعى إلى خلق حقائق لوجستية وإدارية وأمنية جديدة على الأرض، تضمن وضع تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتمكينها من حصار غزة بريا، وجعل البحر منفذها الوحيد على العالم. وتشمل الأطراف المشاركة في المشروع إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات. وتهدف الترتيبات الجارية بشكل غير مباشر للجنوح بالقضية الفلسطينية إلى مسار خارج النظام الدولي القائم، من خلال ترتيبات متعددة الأطراف تقودها الولايات المتحدة، تضم إليها من تشاء، وتبعد عنها من تشاء، تمهيدا لتذويب حل الدولتين، وخلق منصة سيطرة إسرائيلية مستدامة في غزة. كما تتضمن الأهداف الخفية للمشروع تهميش دور مصر، وذلك باستمرار التضييق على معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع، والتحكم في حركة الأفراد عبر معبر رفح، لأن انتقال البضائع والأفراد لأهالي غزة بين الداخل والخارج يمكن تحويلهما تدريجيا إلى ميناء غزة مباشرة وتقليل أهمية المعبرين المصريين. كما أن الممر البحري يمكن أن يكون خطوة رئيسية لإخراج الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بما في ذلك الأونروا من معادلة الحياة في فلسطين للمرة الأولى منذ عام 1948. ويمثل توزيع المساعدات في غزة مصدرا مهما من مصادر القوة، ولذلك فإن المشروع الإسرائيلي الذي يهدف للقضاء على المقاومة وتحقيق السيطرة على غزة، يستهدف التحكم في المساعدات وتوزيعها، لحرمان المقاومة منها. وتتضمن مقومات القوة في غزة السيطرة على الحدود والمعابر، والسيطرة على توزيع الاحتياجات الأساسية للسكان، والقدرات التسليحية واللوجستية والبشرية، والتحكم في توزيع السكان، باعتبار أنهم يمثلون درع الحماية البشرية للمقاومة. وهو ما يفسر سياسة الأرض الخراب، غير القابلة للسكنى التي تتبعها إسرائيل منذ بدأت الحرب. سيطرة إسرائيل على توزيع المساعدات ستقود إلى التحكم في إعادة توزيع السكان، الذين سيفضلون الانتقال من «المناطق المحرومة» إلى «مناطق التهدئة»، التي بدأت إسرائيل في اختبار إقامتها اعتبارا من الأسبوع الماضي. وطبقا لهذه الخطة لن يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في مناطق التوتر أو مناطق العمليات العسكرية. ومن المتوقع، في حال نجاح التجربة، أن تأمر قوات الاحتلال الإسرائيلي السكان بالانتقال من مناطق التوتر إلى مناطق التهدئة، في إطار خطة التخلص من نفوذ المقاومة بين المدنيين. وهي تعمل من الآن على خلق منظومة إدارية وأمنية متكاملة حول «عملية المساعدات»، تصبح في ما بعد أساس وجود إدارة محلية فلسطينية موالية لها، وتعمل بتوجيهاتها.

مساعدات لتبرير استمرار الحرب

في هذا السياق فإن المشروع الأمريكي يتجه الآن للميل إلى تغليب مواجهة التداعيات الإنسانية لحرب غزة على وقف الحرب نفسها وإزالة أسبابها، والانتقال في تركيز المجهود الاستراتيجي من المفاوضات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، إلى توفير قدر أكبر من المساعدات الإنسانية، بما يعين الفلسطينيين في غزة على تحمل جزء ضئيل من أعباء الحرب، التي تشمل القتل بالرصاص، وبالتجويع، وبالحرمان من الدواء والرعاية الصحية، وبتسوية المساكن على رؤوس الساكنين فيها ودفنهم أحياء تحت الأنقاض. في هذا السياق فقط نرى المشروع الأمريكي الأخير بإنشاء رصيف بحري عائم لتلقي المساعدات الإنسانية في غزة، يساعدها على الطعن في شرعية المقاومة وغض النظر عن استمرار الحرب. ويتلخص مشروع الميناء في بناء رصيف عائم لاستقبال السفن المحملة بمساعدات أمريكية وأوروبية، ومن دول حلف الأطلنطي وغيرها، يتم تجميعها في ميناء «لارنكا» القبرصي، وهناك يتم حصرها وشحنها بحرا إلى الرصيف العائم المقترح على شاطئ غزة. ومن ثم سوف يتم تفريغ السفن ويتولى أمرها الجيش الإسرائيلي، ويقوم بفحصها صندوقا بصندوق، قبل أن تنتقل من مخازن معدة خصيصا لذلك إلى إدارة جديدة يجري استحداثها حاليا تتولى تأمين وتوزيع المساعدات في أنحاء قطاع غزة، طبقا للأولويات التي تحددها إسرائيل. بذلك فإن إسرائيل ستكون لها السيطرة الكاملة على شحنات المساعدات المنقولة بحرا إلى غزة. هذا يعني حرمان أي متعاطف مع المقاومة أو معارض للاحتلال من القيام بأي دور في إدارة التوزيع، وحرمان مقاتلي المقاومة من وصول الغذاء والماء والدواء إليهم. كذلك فإنه لن يتم تقديم مساعدات إنسانية إلى المقيمين في أي منطقة يعلن الجيش الإسرائيلي إنها منطقة عمليات عسكرية، سواء كان ذلك في شمال غزة أو جنوبها أو في الوسط. ومن المرجح استخدامها أيضا وسيلة من وسائل العقاب ضد الفلسطينيين الذين يبدون تعاطفا مع المقاومة. وسيكون تأمين الرصيف العائم مسؤولية إسرائيل، ولن تشارك الولايات المتحدة أو أي دولة أوروبية في هذه المهمة، حسب ما هو معلن حتى الآن. وقد أكد الرئيس الأمريكي في خطاب الاتحاد أن الولايات المتحدة لن تحتفظ بجنود على الأرض في غزة، وأوضح بعد ذلك بيومين أن التأمين العسكري للرصيف البحري والمساعدات وتوزيعها سيكون مسؤولية إسرائيلية كاملة.

تقطيع غزة

واستكمالا لخطة إنشاء مناطق التهدئة أو المناطق محدودة التوتر في غزة، فإنه يتم الآن على الأرض البدء في تنفيذ مخطط لتقطيع أوصال قطاع غزة جغرافيا، كما حدث تماما في الضفة الغربية؛ فقد كشفت صور حديثة بواسطة الأقمار الصناعية أن إسرائيل تقوم بإنشاء طريق عرضي يمتد من الغرب إلى الشرق، ليتقاطع مع طريقي الرشيد وصلاح الدين، ويفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. ومن ثم فإن غزة ستصبح إقليمين أو أربعة أقاليم جغرافية يمكن فصل كل منها عن الآخر وعزله تماما. وتعطي إسرائيل في الوقت الحاضر أولوية لتمشيط مناطق شمال غزة الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية، وتحويل البعض منها إلى «مناطق تهدئة» تتمتع بمزايا الحصول على المساعدات. وفي حال تركيز توزيع المساعدات على شمال قطاع غزة، فإن ذلك يمكن أن يشجع أعدادا متزايدة من الفلسطينيين، الذين كانوا قد رحلوا إلى الجنوب على العودة للشمال. هذا من شأنه أن يقود ليس فقط إلى إعادة توزيع القوة على الأرض، ولكن أيضا إلى إعادة توزيع السكان، وتخفيف الضغط السكاني على الجنوب، وهو ما قد يغري إسرائيل باختبار جدوى تنفيذ عمليات برية محدودة، وليس اجتياحا بريا على نطاق واسع، داخل مناطق في رفح، يتم إخلاؤها تماما من السكان، لتقليل الخسائر البشرية المحتملة، وإرضاء الإدارة الأمريكية التي تؤيد استمرار الحرب على غزة، بشرط تقليل الخسائر البشرية.

إن أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة واضحة ومعلنة، وهكذا يجب أن تكون أهداف المقاومة، دون تلاعب أو تخاذل أو تضليل. الهدف الرئيسي للمقاومة يجب أن يكون إنهاء الاحتلال والحصار الذي تأسس على أنقاض هزيمة الجيوش العربية في يونيو 1967. ومن حق أرواح الشهداء على مدى قرن من الزمان أن تهنأ بحصول أحفادها على وطن آمن يعيشون فيه جيلا بعد جيل، ودولة مستقلة يصنعون فيها مستقبلهم بين شعوب العالم. وإذا كان هناك معيار واحد فقط لتقييم تفاعلات الحرب والاحتلال والمقاومة والدبلوماسية، فإنه بلا جدال مدى التقدم أو البعد عن هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

كاتب مصري