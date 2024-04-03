بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية مقتل عاملي الإغاثة في غزة- (تدوينة)

وارسو: أعلنت وزارة الخارجية البولندية الأربعاء أنها “دعت” السفير الإسرائيلي لدى بولندا لمناقشة “المسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية” بعد الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن نائب الوزير أندريه ساينا قوله “لقد دعوت السفير … أريد أن أناقش معه الوضع الجديد في العلاقات البولندية الإسرائيلية والمسؤولية الأخلاقية والسياسية والمالية عن الحادث الذي وقع مؤخرا في غزة”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي، ورد فعل إسرائيل عليه، يضع التضامن مع هذا البلد “أمام امتحان”.

وصرّح توسك عبر منصة “إكس” متوجّها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي في وارسو “اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان. الهجوم المأسوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الغالبية العظمى من البولنديين أبدوا تضامنا تاما مع إسرائيل بعد هجوم حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ما أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة.

Panie premierze Netanjahu, panie ambasadorze Liwne, zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 3, 2024

وأكّدت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الأمريكية مقتل سبعة من المتعاونين معها بضربة إسرائيلية الاثنين، معلنة تعليق عملياتها في قطاع غزة.

وردا على سؤال حول احتمال ارتفاع مستويات معاداة السامية في بولندا، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي “هذه هي الحال أصلا”.

واعتبر أنه على إسرائيل “الاعتذار ودفع تعويضات لأسر الضحايا” الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

وأضاف سيكورسكي لإذاعة “ترويكا” العامة “إذا كان صحيحا أن قافلة تعرضت لهجوم متعمد لأنه اعتُقد أنها تضم إرهابيا وأدى ذلك إلى التضحية بأرواح مدنيين، فأنا لا أعرف أي نظام يمكن أن يبرر هذا الأمر”.

وتابع “إذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لأسر الضحايا”.

وأضاف “طلبت التعاون الكامل مع النيابة العامة لدينا. لا يمكننا التقليل من شأن هذا الأمر بالقول إن أمور تحدث في زمن الحرب، كما قال نتنياهو أمس”.

(أ ف ب)