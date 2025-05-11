توسّع إمبراطورية ترامب في الخليج يقابله تطلّع الحُكام إلى النفوذ والأسلحة والتكنولوجيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض خلال زيارة سابقة

دبي: قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج الأسبوع المقبل، توجّه نجله إريك إلى دبي ليروج لشركته المتخصصة في العملات المشفرة، فيما سيقصد نجله الآخر دونالد جونيور الدوحة للحديث عن “الاستثمار في أمريكا ترامب”.

أبرمت مؤسسة ترامب الشهر الماضي أول صفقة للتطوير العقاري الفاخر لها في قطر، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة بخصوص ناطحة سحاب بمليار دولار في قلب دبي، يمكن شراء شققها بالعملات المشفرة.

وتطول قائمة المشاريع المرتبطة بترامب في منطقة تعجّ بأموال النفط، لكن يعتقد محللون أن المقرّبين من الرئيس ليسوا المستفيدين الوحيدين.

ويرجّح روبرت موغيلنيكي وهو باحث من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن “الحكومات الخليجية ترى في وجود علامة ترامب التجارية في بلدانها وسيلة لبناء الثقة مع الإدارة الجديدة”.

وفي ظل كثرة المشاريع التابعة له في المنطقة، قد يحلو لترامب التنقل بين مشاريع مؤسسته المختلفة عندما يزور السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل، في أول جولة خارجية له خلال ولايته الثانية.

ولا تخفى الروابط التجارية التي تربط الرئيس الحالي بدول الخليج، إذ تتوالى وتتوزع مشاريع مؤسسة ترامب من ملعب ترامب الدولي للغولف في دبي، إلى برج شاهق في جدة، ومشروع للغولف والعقارات بقيمة 4 مليارات دولار في سلطنة عمان.

وأعلن إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي وزاك ويتكوف نجل مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر “توكن 2049” للعملات المشفرة في دبي في نيسان/ أبريل، أن صندوق الاستثمار “إم جي إكس MGX” ومقرّه الإمارات سيستخدم “USD1″، وهي عملة مشفرة مستقرة طوّرتها شركة مدعومة من ترامب وعائلته، لاستثمار ملياري دولار في منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية.

“التأثير السياسي”

سيشارك دونالد ترامب جونيور في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي هذا الشهر تمّ تغيير عنوانها إلى “الاستثمار في أمريكا”، ليكون أكثر حيادية. فيما احتوى العنوان السابق على عبارة “الاستثمار في أميركا ترامب” وأشار وصف الندوة إلى مناقشة تحوّل تيار “ماغا” السياسي إلى “أساس لاقتصاد جديد”. و”ماغا” هي اختصار شعار ترامب باللغة الإنكليزية “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”.

وتضم تلك الاستثمارات تمويل شركة خاصة لصهر ترامب جاريد كوشنر أفادت تقارير بأنها تلقّت ملياري دولار من صندوق سيادي سعودي. كما ضخّ جهاز قطر للاستثمار المملوك للدولة وشركة لونيت لإدارة الصناديق ومقرها أبو ظبي، 1.5 مليار دولار في شركة كوشنر، بحسب بلومبرغ.

ويدير نجلا الرئيس، دونالد جونيور وإريك، مؤسسة ترامب منذ فوز والدهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2016. ورغم أن دونالد ترامب لم يعد جزءا من الإدارة التنفيذية للمؤسسة، فقد احتفظ بحصته في شركة العائلة عبر صندوق ائتماني.

وتُعدّ المشاريع العقارية الفاخرة التي تحمل علامة ترامب التجارية خيارا مثاليا لدول الخليج، التي تسعى جاهدة إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة أساسا على النفط من خلال تطوير السياحة والاستثمار.

لكن هذه ليست الميزة الوحيدة، إذ يُشير محللون إلى أن الدول الخليجية باتت ترى في تلك الاستثمارات طريقا معبّدا للتقرب من دولة بقوة وثقل الولايات المتحدة والتأثير فيها.

ويرى حسن الحسن، الباحث المتخصص في سياسة الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن إبرام صفقات مع ترامب يُعدّ وسيلة أسهل لكسب ودّ واشنطن، بدلا من النهج المُعتاد لشراء الأسلحة الأميركية.

ويقول الحسن إنه “طيلة عقود، ملأت مشتريات دول الخليج الضخمة من الأسلحة جيوب شركات الدفاع الأمريكية التي تُعدّ لجان العمل السياسي الخاصة بها من أكبر المانحين للحملات الانتخابية الأميركية”.

وربما يُنظر إلى تلبية المصالح التجارية لعائلة ترامب على أنها “طريق أقصر وأكثر فعالية لتحقيق نفس الهدف وهو النفوذ السياسي”، وفق الحسن.

وردا على سؤال عمّا إذا كان ترامب سيقوم بزيارات أو اجتماعات مرتبطة بمصالحه التجارية الخاصة أو مصالح عائلته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إنه “من السخيف حتى الإيحاء بأن الرئيس ترامب يفعل أي شيء لمصلحته الخاصة” وأنه “خسر أموالا لكونه رئيسا”.

“أكبر من مجرد صفقات”

ويشير الحسن إلى أنه “في المقابل، تريد دول الخليج أسلحة وضمانات وتكنولوجيا أميركية متقدمة”، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز اهتمامات الإمارات، التي تسعى لأن تكون رائدة في الذكاء الاصطناعي، الوصول إلى تقنيات أمريكية متطورة، بما فيها رقائق الذكاء الاصطناعي، في ظل قيود التصدير.

وجاءت صفقة العملة المشفرة المستقرة التي أجراها صندوق “إم جي إكس” الإماراتي للذكاء الاصطناعي، الذي يرأسه الشيخ طحنون بن زايد شقيق الرئيس الإماراتي ومستشار الأمن الوطني في الدولة، بعد زيارته لواشنطن في آذار/ مارس، وضغطه لتأمين تلك الرقائق، وفق تقارير.

لكن يبدو أن تعاملات الخليج مع مؤسسة ترامب تبقى ضئيلة مقارنة بالتعهدات الحكومية، بما في ذلك وعد السعودية مثلا بتقديم 600 مليار دولار لتوسيع الاستثمارات والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض أن الإمارات التزمت بإطار استثماري مدته عشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار، وهو رقم لم تؤكده أو تنفه أبوظبي.

وكانت الرياض أول محطة لترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى. وقبيل هذه الزيارة الجديدة، وافقت الولايات المتحدة على صفقة بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية.

ويقول أندرياس كريغ المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط “بالنسبة للجانب الخليجي، هذه الاستثمارات تتجاوز بكثير كونها مجرد صفقات تجارية، بل هي أوراق ضغط في المعاملات الاستراتيجية”.

(أ ف ب)