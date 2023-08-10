توصل بايرن وتوتنهام لاتفاق بشأن قيمة صفقة انتقال هاري كين

ميونخ: ذكرت تقارير إعلامية أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع توتنهام الإنكليزي على قيمة انتقال هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت بوابة “ذي أثلتيك” وشبكة قنوات “سكاي” أن الأمر حاليا يتعلق بكين 30/ عاما/ لاتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله. وذكرت شبكة “سكاي” أن اللاعب حاليا يميل نحو البقاء في توتنهام لحين انتهاء عقده العام المقبل.

ويعد كين هدفا رئيسيا لبايرن ميونخ، غير أن تقارير ذكرت أن أول ثلاثة عروض قدمها النادي الألماني لم تكن جيدة بما يكفي لإقناع توتنهام بالموافقة على رحيل اللاعب.

ويبدو أن توتنهام وافق على العرض الرابع، حيث يتردد أن بايرن دفع مبلغا قياسيا يصل إلى 110 مليون يورو (120 مليون دولار)، بالإضافة لمدفوعات إضافية.

وذكرت تقارير أن جو لويس، مالك النادي، قرر بيع كين بدلا من رحيل اللاعب بشكل مجاني العام المقبل، إذا لم يوقع على عقد لتمديد بقائه مع توتنهام وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وذكرت تقارير أن كين أراد تحديد مستقبله قبل انطلاق موسم الدوري الإنكليزي غدا الجمعة، حيث سيواجه توتنهام فريق برينتفورد في الجولة الأولى من المسابقة يوم الأحد المقبل.

وبدأ كين مسيرته من خلال أكاديمية توتنهام وهو الهداف التاريخي للفريق برصيد 280 هدفا في 435 مباراة.

ويحتل كين المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي، برصيد 213 هدفا منذ أول مباراة له في عام 2012، ويأتي خلف آلان شيرار الذي سجل 260 هدفا، كما أنه الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي برصيد 58 هدفا.

ولم يتأهل توتنهام للمشاركة في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، حيث أنهى الموسم الماضي بسبب أدائه المتواضع في المركز الثامن بالترتيب.

لكن كين سيحصل على فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا وصدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) مع بايرن الفائز باللقب الأوروبي ست مرات وفاز بالدوري الألماني 11 مرة متتالية، مما يمنحه فرصة الفوز ببطولات أخيرا.

وسيكون وصوله إلى ألمانيا حدثا كبيرا بالنسبة لبطولة الدوري وأكثر بالنسبة لبايرن، الذي كان يأمل في شغل الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل إلى برشلونة منذ 12 شهرا مضت.

وذكرت التقارير أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، زار كين في أيار / مايو الماضي لإقناعه بالقدوم إلى ألمانيا.

ويأمل بايرن في إنهاء الصفقة الآن، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن مساعيه لضم كايل والكر، مدافع مانشستر سيتي، قد فشلت .

وذكرت مجلة “كيكر”، اليوم الخميس، أن ضم الفرنسي راندل كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت مازال موضع مناقشات داخلية بين رؤساء بايرن ميونخ وقد يكون بمثابة “خطة بديلة” في حال عدم انضمام كين إلى الفريق.

ويحتاج بايرن ميونخ أيضا إلى خيارات في حراسة المرمى، وذلك بعدما ترددت تقارير حول تأجيل عودة الحارس الأساسي مانويل نوير من إصابته بكسر في الساق حتى العام المقبل، فيما غادر السويسري يان سومر وأليكساندر نوبل.

وسيكون سفين أولريش، الحارس الوحيد في بايرن ميونخ الذي لديه جاهزية للمشاركة في مباراة كأس السوبر أمام لايبزج بعد غد السبت، وبداية الدوري الألماني الأسبوع المقبل أمام فيردر بريمن.

وذكرت قناة “سكاي” أن الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، هو المرشح الأول للانضمام إلى بايرن، والذي يعرفه توخيل جيدا بعدما أشرف على تدريبه بالنادي الإنكليزي.

وتتضمن قائمة المرشحين كذلك الإسباني ديفيد دي خيا، والذي انتهى عقده بعد 12 عاما في مانشستر يونايتد الإنكليزي، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس أياكس الهولندي.

(د ب أ)