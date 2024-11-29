توغل 4 دبابات إسرائيلية في بلدة لبنانية حدودية

عاجل..أكسيوس: نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاقية أمنية محدثة مع سوريا تمهيدا لاتفاق سلام شامل
بيروت: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة إن أربع دبابات إسرائيلية “توغلت في الحي الغربي من بلدة الخيام” اللبنانية الحدودية.
يأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.
(رويترز)
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ههه وقاحة وصفاقة جيش البامبرز الصهيوني الحاقد الغادر الجبان جعلته يكسب في السلم أكثر مما كسبه في الحرب، ألا لعنة الله على عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇱🇧🤕☝️🚀🐒🚀
ههه وقاحة وصفاقة جيش البامبرز الصهيوني الحاقد الغادر الجبان جعلته يكسب في السلم أكثر مما كسبه في الحرب، ألا لعنة الله على عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇱🇧🤕☝️🚀🐒🚀