توغل 4 دبابات إسرائيلية في بلدة لبنانية حدودية

بيروت: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة إن أربع دبابات إسرائيلية “توغلت في الحي الغربي من بلدة الخيام” اللبنانية الحدودية.

يأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

(رويترز)