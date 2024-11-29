سياسة | عربي

توغل 4 دبابات إسرائيلية في بلدة لبنانية حدودية

29 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

بيروت: قالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة إن أربع دبابات إسرائيلية “توغلت في الحي الغربي من بلدة الخيام” اللبنانية الحدودية.

يأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 12:52 م

    ههه وقاحة وصفاقة جيش البامبرز الصهيوني الحاقد الغادر الجبان جعلته يكسب في السلم أكثر مما كسبه في الحرب، ألا لعنة الله على عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇱🇧🤕☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بفتح معابر غزة للمساعدات ويعوّل على مؤتمر نيويورك للسلام
منذ 4 ساعات
قوات الاحتلال اعتقلت 150 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال أسبوع
منذ 6 ساعات
المعارضة الإسرائيلية تقرر طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت
منذ 7 ساعات
استشهاد 37 فلسطينيا جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
منذ 8 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية