جيش الاحتلال يقتحم مشفيي ناصر والأمل بخان يونس وسط قصف عنيف

غزة: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف.

وقالت الجمعية في بيان: “قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف وإطلاق نار كثيف”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف في محيط مستشفى الأمل، وجميع طواقمنا تحت الخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيا”.

وتوغّلت آليات عسكرية إسرائيلية، الأحد، بشكل مفاجئ قرب مجمع ناصر الطبي، بالتزامن مع سلسلة غارات إسرائيلية مناطق متفرقة في المدينة، أوقعت شهداء وجرحى.

وقال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ في مناطق قريبة من مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وأوضحوا أن عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في المدينة، مؤكدين أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، بالإضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات.

عاجل | الهلال الأحمر الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تقتحم الآن مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف وإطلاق نار كثيف — العين الإخبارية – عاجل (@AlainBRK) March 24, 2024

وأفادت مصادر طبية بـ”استشهاد أمير أبو عيشة، أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي خلال عمله داخل مستشفى الأمل غربي خان يونس”.

ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هرباً من العمليات العسكرية الإسرائيلية، وقد بدأ العمل داخل المستشفى بشكل تدريجي في قسم الطوارئ بعد إجراء إصلاحات وتوفير معدات وأجهزة طبية.

"الصمت المهيب للموت". يقول جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف من داخل مستشفى ناصر في خان يونس، #غزة. في آخر مرة زاره كان يأوي الآلاف، أما الآن فهو مهجور. الأطفال بحاجة إلى وقف إطلاق النار. الآن.@1james_elder@UNICEFmena pic.twitter.com/QXANEmD6w3 — منظمة اليونيسف (@UNICEFinArabic) March 20, 2024

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى في عملية عسكرية استمرت 10 أيام، قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى، واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تستهدف القوات الإسرائيلية بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبّب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات.

وفي رفح، جنوب القطاع، أفاد الشهود بـ “انتشال 6 شهداء وعدد من المصابين من أسفل ركام منزل عائلة فروانة، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي”.

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقاً غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)