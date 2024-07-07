توغّل عسكري تركي شمال العراق ونقاط تفتيش جديدة

بغداد ـ «القدس العربي»: وسّعت القوات التركية المتواجدة في شمال العراق، وخصوصاً في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان، من انتشارها في بلدات وقرى جديدة تتبع إدارياً لقضاء العمادية، وفيما تشير مصادر عراقية عن وضّع تلك القوات نقاط تفتيش جديدة تمهيداً لإنشاء قواعد عسكرية جديدة، يؤكد الأتراك أن الهدف من عملياتهم هذه، زيادة الضغط على مسلحي حزب «العمال الكردستاني» الذين أقدموا على تفخيخ المنازل والبساتين في تلك المنطقة، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر قولها، «لقد قامت القوات التركية بتحركات عسكرية جديدة في منطقة نهلي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك، حيث نصبت عدة نقاط عسكرية بين وادي (سركلي) ووادي (رشافة) على سفوح جبل (متين)» مبينة أنه «تم تجهيز هذه النقاط بالأسلحة والعربات العسكرية، إضافة إلى الآليات اللازمة لفتح الطرق وإنشاء القواعد العسكرية» حسب موقع «شفق نيوز».

كما تناقل مدوّنون على منصّات التواصل الاجتماعي، مشاهد مصورة تُظهر عربات تركية ضخمة تسير في شوارع مدن وقرى كردية تابعة لمحافظة دهوك، وهي تحمل معدات وكُتل خرسانية.

في حين أفاد مصدر أمني أن «القوات التركية شنت، قبل ظهر الأحد، قصفا بواسطة المدفعية والطائرات الحربية استهدفت به مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في وادي (رشافة) التابع لناحية (ديرلوك) شمال محافظة دهوك».

وبالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد «إرهابيين» إثنين من تنظيم «بي كي كي» شمالي العراق وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. ولفتت في بيان، إلى أنه «تم تحييد عنصرين من التنظيم الإرهابي بين قريتي دركلة وميسكا، شمالي العراق».

وأشارت إلى أن «إرهابيي التنظيم، الذين لم يتبق لهم مكان للهروب، أضرموا النيران في غابات للاختباء في قرى احتلوها شمالي العراق، حتى أنهم أحرقوا دركلة بالكامل».

وذكرت أن «الإرهابيين عرّضوا حياة المدنيين الأبرياء للخطر من خلال تفجير مستودعات ذخيرة في دركلة وميسكا، وفخخوا القرى التي تم إخلاؤها حول مناطق العمليات».

وأوضحت أن «قوات الكوماندوز التركية تواصل أعمال التمشيط بدقة في المنازل التي استولى عليها الإرهابيون من المدنيين الأبرياء في دركلة وميسكا» مؤكدة أن «القوات التركية لا تدخل الأماكن المدنية المأهولة، وتتخذ أقصى قدر من الحيطة والحذر لتجنب الإضرار بالبساتين والممتلكات العائدة للمواطنين».

ووفق بيان الوزارة التركية فإن «أعمال إزالة المتفجرات الموجودة في المنازل التي فخخها الإرهابيون تجري بدقة كبيرة» منوهة أن «الإرهابيين قاموا أيضا باتخاذ المدنيين الأبرياء في قرى أخرى دروعا بشرية وتفخيخ منازلهم وبساتينهم بالمتفجرات».

وذكرت أيضاً أنه «تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات خلال أعمال التمشيط في دركلة، فضلا عن تحييد إرهابيين اثنين بين دركلة وميسكا».

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تُصدر أيّ من الحكومتين الاتحادية أو في إقليم كردستان العراق، أيّ بيان أو موقف رسمي بشأن التطورات الأخيرة في ملف التواجد التركي العسكري شمال البلاد.

وأدان تحالف «قيم» المدني، ما وصفه «العدوان التركي» في الشمال، داعياً إلى حماية المواطنين.

وقال في بيان صحافي أمس، إنه «تستمر القوات التركية، منذ فترة ليست قصيرة بانتهاك السيادة العراقية، وتواصل توغلها العسكري والقصف شبه المستمر لمحافظة دهوك وبشكل خاص لقضاء العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة معسكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما يدحض حجة الحكومة التركية وادعاءها أنها تلاحق حزب العمال الكردستاني».

أنقرة تتهم «الكردستاني» بتفخيخ منازل واتخاذ المدنيين دروعاً

وأضاف: «في الوقت ذاته، يستمر صمت الحكومتين الاتحادية، وفي إقليم كردستان، عن هذه الانتهاكات، وحتى الآن لم يجر اتخاذ أي إجراء رادع لوقف هذه الانتهاكات، سواء من قبل القوات التركية أو من حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم الأراضي العراقية في أنشطة تضر باستقرار وأمن بلدنا».

وأكد في بيانه «رفض عدوان القوات التركية وانتهاكها المستمر للسيادة» داعياً الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى «الخروج عن صمتهما، واتخاذ مواقف مناسبة قوية وواضحة لحماية المواطنين والمصلحة الوطنية، وبيان حقيقة ما يجري، وهل إنه يحصل بموافقة الحكومتين؟».

وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، رصدت منظمة «فرق صناع السلام» الأمريكية دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة وإقامة حاجز أمني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية من الشهر ذاته.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وجلك، وبابير) مؤكداً تنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (كري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متين) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، وأقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي «بابير» و«كاني بالافي» ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الاحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.

كما أشار إلى أن تركيا تسعى حاليا إلى «رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد إلى قضاء (باتيفا) وسيمرُّ عبر ناحية (ديرلوك) و(بامرني) و(بيكوفا) بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال».

وحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو «الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى) واحتلال سلسلة جبال (كارا) مما يتسبب بفقدان حكومة اقليم كردستان العراق بين 70 – 75 في المئة من سلطتها على محافظة دهوك».

وفي حينها، أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية زكي أكنورك، أن القوات التركية تعمل على تطوير السيطرة في منطقة عملية «المخلب ـ القفل» العسكرية على الشريط الحدودي.

وقال في تصريحات صحافية: «نحن نعمل على تطوير السيطرة على المنطقة التي حققناها حتى الآن من خلال عملية (المخلب ـ القفل) المستمرة في شمال العراق منذ نيسان/ أبريل 2022 من خلال عمليات غير عادية وغير متوقعة بما يتماشى مع معطيات ومتطلبات الميدان».

وأضاف: «تواصل القوات التركية أنشطتها من أجل إعادة ضبط قدرة حزب العمال على العمل والحركة، ونغلق القفل الأمني بشكل كامل في شمال العراق، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات فعالة وديناميكية على الحدود».

ولفت إلى أن «نقاط التفتيش في المناطق السكنية والمناطق القريبة من منطقة عمليات القوات التركية أنشأتها السلطات بتنسيق مع الجانب العراقي».

هجوم مسلح يستهدف منزل نائب شرق بغداد

تعرض منزل النائب عن كتلة «إشراقة كانون» النيابية، تقي ناصر الوائلي لهجوم مسلح نفذّه مجهولون، في منطقة الدولعي شرقي العاصمة بغداد، وسط مطالبات للحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية، بالكشف عن الجهات المُنفّذة، وتقديمهم للعدالة.

ووفق بيان للكتلة، فقد تعرض الوائلي وأسرته إلى «اعتداء إرهابي مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون، حيث استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة».

وأضافت: «لم يسفر هذا العمل الغادر والجبان عن ضحايا بالأرواح بالرغم من الأضرار التي لحقت في الأبنية والعجلات». وأشارت في بيانها إلى أنه «في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الجريمة بحق النائب وأسرته وسائر المواطنين، فأننا نطالب الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون، وعدم التهاون مع تلك الأفعال لاي سبب كان حرصا على سلامة الناس وأمنهم».

وانضم رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، لطلب الكتلة بـ«التحرك العاجل» لاعتقال المجموعة التي حاولت اغتيال الوائلي مع عائلته.

بيان صحافي لمكتب المندلاوي أكد استنكار الأخير «محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي مع عائلته، إثر هجوم مسلح شنته عصابات إجرامية على منزله في منطقة الدولعي ضمن العاصمة بغداد».

وطالب، وفقاً للبيان الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد بـ«التحرك العاجل للكشف عن ملابسات حادثة الاستهداف، واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية الفاشلة وتقديمها للقضاء العادل».

في الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس النواب بالنيابة الجهات ذات العلاقة إلى «عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الاجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين».