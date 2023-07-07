توقعات بتأجيل عودة نوير لبايرن ميونخ

ميونخ: ذكر تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أن عودة حارس المرمى مانويل نوير لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عقب إصابته بكسر في القدم، يمكن أن تتأجل، حيث إنه لن ينضم لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل كما كان مخططا له.

وذكرت شبكة “سكاي” أن الشكوك تحوم حول سفر نوير مع الفريق إلى آسيا في الفترة من 24 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص جديدة الأسبوع المقبل.

وتعرض الحارس الدولي لإصابة بكسر في القدم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، خلال فترة العطلة لينتهي موسمه، وهو ما جعل بايرن ميونخ يتعاقد مع يان سومر في كانون الثاني/يناير من بوروسيا مونشنغلادباخ.

ويتوقع أن يتواجد لاعبو الفريق في مقر التدريبات يوم الخميس للخضوع للكشف الطبي الإلزامي قبل بداية معسكر الفريق في تيجرنزيه، خارج ميونخ، في الفترة من 15 إلى 20 تموز/يوليو.

ويتوقع أن يكون نوير هو الحارس الأساسي للفريق مرة أخرى بمجرد بدء الموسم الجديد، وأدت احتمالية عودته إلى انتشار شائعات بأن سومر قد يرحل عن النادي.

(د ب أ)



