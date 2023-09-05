توقعات بتضاعف العجز المالي الأمريكي لهذا العام

واشنطن- “القدس العربي”: من المتوقع أن يتضاعف العجز المالي الأمريكي تقريباً هذا العام، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض عائدات الضرائب.

وتتوقع لجنة الميزانية الفيدرالية ، وهي الجهة التي تضغط من أجل خفض العجز، أن يتضاعف العجز الفيدرالي هذا العام ليصل إجماليه إلى حوالي 2 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.

وقال مارك غولدوين، كبير مديري السياسات في المنظمة، إن تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية قد تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض عائدات الضرائب وارتفاع التضخم، مما ساهم في ارتفاع العجز بشكل عام، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وجاءت هذه التوقعات بعد سنوات من وصول الولايات المتحدة إلى مستويات عجز قياسية في عامي 2020 و2021، والتي كانت ترجع إلى حد كبير إلى الإنفاق والاقتراض في عصر وباء كورونا.

وفي عام 2020، بلغ العجز 3.1 تريليون دولار، وفي عام 2021، وصل إلى 2.8 تريليون دولار .