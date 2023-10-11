توقعات بحضور بوتين لقمة طريق الحرير في الصين

بكين: قالت الصين اليوم الأربعاء، إنها سوف تعقد المنتدي الثالث بشأن “طريق الحرير الجديد” يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في بكين.

ومن المتوقع حضور عدد من الضيوف منتدى الحزام والطريق، الذي عُقد آخر مرة عام 2019. ويتردد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة المدعوين.

وكان الرئيس الروسي قد أكد مشاركته في أيلول/ سبتمبر الماضي خلال لقاء في موسكو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ومن شأن هذه الزيارة أن تعد أول زيارة خارجية يقوم بها بوتين عقب أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في آذار/مارس الماضي.

يشار إلى أن الصين لم تنضم أبدا لما يطلق عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، ولذلك يمكن أن تتجاهل مذكرة الاعتقال.

يذكر أن الصين دشنت خطة الاستثمار في البنية التحتية واسعة النطاق التي تعرف باسم “طريق الحرير الجديد” منذ 10 أعوام.

(د ب أ)