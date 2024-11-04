توقعات برفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة رغم احتمال زيادة التضخم بعد الميزانية الجديدة

لندن – د ب أ: من المتوقع أن يجرى بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) تخفيضاً على أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام المقبل.

ومن المقرر أن يعلن صُنّاع السياسة النقدية في بنك انكلترا عن نتيجة اجتماعهم الشهري بعد غدٍ الخميس حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا».

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الشهر الماضي أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضاً، مما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك انكلتر في صالح خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حالياً 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي.