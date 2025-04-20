توقعات بعودة الشركات الأمريكية للاستثمار في البرنامج النووي الإيراني

لندن – «القدس العربي»: رغم التفاؤل الحذر الذي أبداه وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، بنتائج الجولة الثانية من المفاوضات مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، والتي جرت في روما بوساطة عمانية، يوم السبت الماضي ، إلا أن نتائج تلك المفاوضات أظهرت أن الطرفين يسيران وفق خارطة طريق واضحة، بخطوات ثابتة، دون إغراق في التفاؤل أو التشاؤم.

أبرز معالم هذا الوضوح والثبات هو الاتفاق على مباحثات سيعقدها، يوم الأربعاء القادم، خبراء أمريكيون وإيرانيون في مسقط عاصمة سلطنة عُمان، على أن يعقبها يوم السبت القادم مباحثات على مستوى أعلى بين عراقجي وويتكوف في عُمان أيضاً لبحث النتائج التي توصل إليها الخبراء.

وتكمن أهمية اجتماع الخبراء في أنهم سيتمكنون من ترجمة الرغبة السياسية المشتركة، إلى واقع ملموس يتعلق في هذه المرحلة، بالملف النووي الإيراني، وفق ضمانات تريد منها واشنطن الاطمئنان إلى سلمية البرنامج النووي الإيراني، وتريد منها طهران الاستمرار في هذا البرنامج ورفع العقوبات الأمريكية الخانقة، واستعادة ودائعها الضخمة المجمدة والمقدرة بأكثر من مئة مليار دولار.

وبات من غير المستبعد أن يشكل سماح إيران بعودة الشركات الأمريكية للاستثمار فيها، أحد أبرز الضمانات للجانبين، بحيث تطمئن واشنطن لسلمية النشاط النووي، وتطمئن طهران لعدم تكرار الانسحاب الأمريكي مما يتم الاتفاق عليه.

تفاؤل حذر بعد مفاوضات روما وعُمان

وجدير بالذكر أن انطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين تم بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان جزءًا من برنامج الذرة من أجل السلام، حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وأطاحت بنظام الشاه حليف واشنطن، فانسحب الأمريكيون وبقية الغربيين من مشاريع الطاقة النووية الإيرانية، وخلت الساحة لروسيا التي كانت وما تزال تستثمر في مشاريع الطاقة النووية الإيرانية ومنها مفاعل بوشهر جنوبي البلاد.

وسيكون مفتاح نجاح المفاوضات هو موافقة الطرف الأمريكي على استمرار إيران بعمليات تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بنسبة 3.7 ٪ على أراضيها، وهذا سيعني عدم تفكيك البرنامج النووي، وبالمقابل تتعهد إيران بالتوقف عن عمليات تخصيب اليورانيوم التي بلغت نسبة 60 ٪ وهو ما يقترب من نسبة 90 ٪ التي تستخدم للأغراض العسكرية.

وبانتظار جلاء صورة اجتماع الخبراء وما سيليه، يُحجم المسؤولون الإيرانيون عن الخوض في تفاصيل ما تم التوصل إليه، فوزير الخارجية عباس عراقجي قال للصحافيين، يوم السبت الماضي، عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في سفارة عمان بالعاصمة الإيطالية روما، إن تلك الجولة استغرقت نحو 4 ساعات، وكان الاجتماع جيدًا، وإن العملية التفاوضية آخذة بالتقدم، وقد نجحنا هذه المرة في التوصل إلى تفاهم أفضل بشأن حزمة من الأسس والأهداف، وفي نهاية المطاف تم اتخاذ القرار باستمرار المفاوضات لتدخل المرحلة التالية… ونحن ماضون نحو الأمام.

ووسط التقدم الحذر مع واشنطن، طمأنت طهران موسكو بشأن استراتيجية علاقاتهما وعدم تأثرها بما يجري مع إدارة ترامب حول النووي، كما تلقت تأكيداً روسياً بأن الانفتاح الروسي الأمريكي بشأن أوكرانيا لن يتم على حساب العلاقة الروسية الإيرانية.

هذا التطور كشف عنه السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي في مقابلة تحدث فيها عن فحوى رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالة القائد الأعلى في إيران آية الله السيد علي خامنئي.

واوضح السفير جلالي بأن الرئيس الروسي وأثناء لقائه وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي الاسبوع الماضي، كرر مراراً بأن علاقات روسيا مع أمريكا لن تكون لها أي صلة بعلاقتها مع إيران وأن هذه العلاقات مهمة جداً، موضحاً بأن شراكة روسيا وإيران كانت وثيقة في السابق، ولكن مع توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بينهما أصبحت علاقتهما استراتيجية تماماً، ويجب توسيع هذه العلاقة في كافة المجالات.

وذكّر السفير الإيراني في موسكو بما كان قاله عراقجي بأن العلاقات ستتواصل مع الأصدقاء، ولن ترتبط بالمفاوضات مع أمريكا.

وعن الموقف الأوروبي، بيّن جلالي أن الولايات المتحدة لا تأخذ أوروبا على محمل الجد، في حين أن أوروبا تكافح لإظهار أن لديها دوراً، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيران.

وفي هذه الأثناء، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن تفاؤله بشأن المحادثات الإيرانية الأمريكية. وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، الأحد، إن الجانبين على استعداد لمناقشة الجوانب المهمة. وأكد غروسي أنه راض عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن.

وأضاف أنه «كان يمكن أن تنهار المباحثات خلال هذه الجولة الثانية. بعد ذلك، كل شيء كان سيتوقف». وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «كان هناك خطر، لكن الروح التي سادت في روما أظهرت أن إحراز التقدم ممكن».