توقعات بمشاركة مئات الآلاف في مسيرة للمثليين في برلين

برلين: من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأفراد في مسيرة للمثليين بالعاصمة الألمانية برلين اليوم السبت.

ومن المنتظر أن تتضمن المسيرة موكبا يضم 80 شاحنة تجوب وسط المدينة وعلى متنها نحو 100 مجموعة متنوعة.

وتهدف المسيرة إلى مواجهة الرياح السياسية المعاكسة والعداء المتزايد من جانب المعارضين اليمينيين للمثليين.

ويمتد مسار الموكب المعروف باسم “فخر برلين” من ساحة لايبتسيغ في حي ميته، مرورا بساحة بوتسدام وحي شونبرغ، وينتهي عند بوابة براندنبورغ التاريخية، حيث من المقرر تنظيم مسيرة ختامية كبيرة.

ويطلق في ألمانيا على مسيرات فخر مجتمع الميم أيضا استم “يوم شارع كريستوفر”، الذي يشير إلى موقع نزل “ستونوول” في حي “غرينويتش فيليدج” بمدينة نيويورك، حيث أشعل احتجاج جراء تمييز الشرطة ضد المثليين في 28 يونيو/ حزيران 1969 حركة تحرير للمثليين.

وبالتوازي مع مسيرة فخر برلين، تم تسجيل مظاهرتين مضادتين من المتوقع أن يشارك فيهما 400 فرد.

وبدأت احتفالات فخر المثليين الجمعة برفع علم قوس قزح ضخم خارج مبنى “الرايشستاغ” الذي يضم البرلمان الاتحادي في برلين احتجاجا على قرار البرلمان بعدم رفع علم قوس قزح رسميا.

ويقول المنظمون إن العلم بلغت مساحته 400 متر مربع، أي ما يقارب مساحة ملعب كرة سلة. وقد أقاموا مظاهرة تضمنت خطابات وموسيقى، ولوح العديد من الحاضرين بأعلام قوس قزح.

واتخذت رئيسة البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، يوليا كلوكنر، قرارا بعدم رفع العلم. ودافع المستشار فريدريش ميرتس عن قرار البوندستاغ قائلا: “البوندستاغ ليس خيمة سيرك”.

واحتجاجا على هذه الخطوة، رفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي- الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يقوده المحافظون- علم الفخر التقدمي، وهو تطور لعلم قوس قزح الكلاسيكي، مع إضافة ألوان إضافية لتمثيل الأشخاص المتحولين جنسيا والمثليين من ذوي البشرة الملونة.

(د ب أ)