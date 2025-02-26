“القسام” تعلن أسماء 4 محتجزين إسرائيليين ستفرج عن جثثهم الليلة وتوقعات بوصول الأسرى المؤجل إطلاق سراحهم إلى غزة بالتزامن- (صور)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أسماء 4 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عن جثامينهم الليلة.

يأتي ذلك ضمن الدفعة الثامنة والأخيرة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال متحدث “القسام” أبو عبيدة في بيان إن الكتائب “قررت أن تقوم الليلة، بتسليم جثامين 4 أسرى صهاينة هم: اتساحي عيدان، وايتسيك الجريط، وأوهاد يهلومي، وشلومو منصور”.

القسام يعلن انه سيقوم الليلة بتسليم جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: ١- اتساحي عيدان

٢- ايتسيك الجريط

٣- أوهاد يهلومي

٤- شلومو منصور pic.twitter.com/EuMKPX7sFh — Hanzala (@Hanzpal2) February 26, 2025

“دون مراسم”

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن تل أبيب ستستلم الليلة جثث 4 من أسراها بقطاع غزة دون “مراسم”، جاء ذلك في بيان نشره مكتب نتنياهو.

وقال البيان وفق القناة “12” العبرية: “بناء على مطالب إسرائيل، تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء، سيتم بموجبه إعادة مختطفينا الأربعة الليلة ضمن المرحلة الأولى من الصفقة وفق إجراء متفق عليه ومن دون احتفالات حماس”.

وحتى الساعة 16:06 (ت.غ)، لم يصدر عن حركة حماس تعليق على تصريحات نتنياهو.

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

توقع مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس وصول الأسرى المؤجل إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السابعة، مساء الأربعاء، إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال المكتب في بيان إن “الاستعدادات في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس بدأت لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، حيث من المتوقع وصولهم ما بين الساعة العاشرة مساءً وحتى منتصف الليل”.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، حيث أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 أسيرا حيا و4 جثامين عبر 7 دفعات، في مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل، السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة، رغم وفاء حماس بالتزاماتها ضمن الاتفاق.

لكن، مساء الثلاثاء، أعلنت حماس خلال زيارة وفدها إلى القاهرة التوصل إلى حل لإنهاء تأخير الإفراج، موضحة أن الأسرى الفلسطينيين المتبقين من الدفعة السابعة (620 أسيرا) سيتم إطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم الجثامين الإسرائيلية الأربعة بالدفعة الثامنة، إضافةً إلى ما يقابل الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال الفلسطينيين، دون تحديد رقم حتى الآن.

وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو وعد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على إنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)