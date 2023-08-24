توقعات بوصول ترامب إلى سجن بولاية جورجيا لتسليم نفسه في قضية الانتخابات- (فيديو وصور)

جورجيا- “القدس العربي”: بعد عشرة أيام من توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا، يعتزم الرئيس السابق دونالد ترامب تسليم نفسه في أتلانتا مساء اليوم الخميس.

ويواجه ترامب 13 تهمة جنائية ناجمة عن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 في الولاية.

ولن يقدم ترامب التماسا في هذا الوقت.

وقد طلبت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس (ديمقراطية) توجيه الاتهام للمتهمين التسعة عشر في قضية التدخل في الانتخابات بعد عيد العمال مباشرة.

وتم تحديد كفالة ترامب بمبلغ 200 ألف دولار، ويضع الأمر، أيضًا، القواعد بشأن استخدام ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التحدث إلى المتهمين الآخرين والشهود حول القضية.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى السجن مساء الخميس، بعد يوم من مناظرة ثمانية مرشحين آخرين للرئاسة من الحزب الجمهوري لعام 2024 في ميلووكي، في حين تم بث مقابلة مسجلة لترامب مع مضيف قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون.

ولم يستسلم ثمانية من المتهمين التسعة عشر حتى وقت متأخر من بعد ظهر الخميس.

ومنحت المدعية العامة للمتهمين موعدًا نهائيًا حتى ظهر الجمعة بتوقيت شرق أمريكا.