توقعات بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في تنسيق الرد على إيران

تل أبيب: ذكر تقرير إخباري، أنه من المتوقع أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل، في غضون 24 ساعة.
وتهدف زيارته إلى تنسيق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت (واي نت) اليوم السبت.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر أنه أطلق 200 صاروخ على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي.
وذكرت إيران أن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) كانت أهدافا للهجوم.
كان رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، قد اتصل هاتفيا بالجنرال كوريلا، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته والقوات المسلحة الأمريكية، عملت معا في الدفاع عن إسرائيل، قبل عدة أيام وخلال الهجوم الإيراني.
وكان هاليفي قد أكد بعد الهجوم الصاروخى الإيراني أن إسرائيل أثبتت قدراتها وستختار الوقت والمكان المناسبين كي تدفّع إيران الثمن.
(د ب أ)
ألم نقل لكم مرارا وتكرارا أن عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور هي من تقود بالفعل وحقيقة حربا مسعورة على الشعوب العربية والإسلامية في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🔥🐒🚀👹
هه عصابة البانتاغون الأمريكي العفن ستتولى ضرب إيران انطلاقا من مقر عصابة تل أبيب يا حبيب فحذار حذار يا أحرار إيران العظيمة إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🔥🐒🚀👹
هذا ليس دفاع عن المصالح ايتها الولايات المتحدة، هذا اجرام وظلم وتجبر في الارض، وانتم لستم عسكريون او سياسيون، انتم اصبحتم عصابة من المجرموين القتلة ونسأل الله ان تنالو ما تستحقون في هذه الدنيا وفي الاخرة لما دمرتم اورقتم من دماء