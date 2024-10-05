توقعات بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في تنسيق الرد على إيران

تل أبيب: ذكر تقرير إخباري، أنه من المتوقع أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل، في غضون 24 ساعة.

وتهدف زيارته إلى تنسيق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت (واي نت) اليوم السبت.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد ذكر أنه أطلق 200 صاروخ على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي.

وذكرت إيران أن ثلاث قواعد جوية إسرائيلية ومقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) كانت أهدافا للهجوم.

كان رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، قد اتصل هاتفيا بالجنرال كوريلا، في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته والقوات المسلحة الأمريكية، عملت معا في الدفاع عن إسرائيل، قبل عدة أيام وخلال الهجوم الإيراني.

وكان هاليفي قد أكد بعد الهجوم الصاروخى الإيراني أن إسرائيل أثبتت قدراتها وستختار الوقت والمكان المناسبين كي تدفّع إيران الثمن.

(د ب أ)