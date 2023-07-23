توقعات: حزب الشعب المحافظ يفوز بالانتخابات المبكرة الإسبانية

مدريد: من المرجح أن يكون حزب الشعب المحافظ الإسباني هو الفائز في الانتخابات البرلمانية المبكرة في إسبانيا، وفقا لتوقعات محطة “آر تي في إي” التلفزيونية، ومن شأن ذلك أن يطيح بحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية.

وفاز حزب الشعب المحافظ بزعامة زعيم المعارضة ألبرتو نونيو فيخو في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت اليوم الأحد بحصوله على 145 إلى 150 مقعدا ، وفقا لمسح أجرته “آر تي في إي”.

ونشرت وسائل إعلام أخرى أرقاما مماثلة في المساء.

وفقا لـ “آر تي في إي”، جاء حزب العمال الاشتراكي بزعامة سانشيز في المرتبة الثانية بفارق كبير بما يتراوح بين 113 و 118 مقعدا.

ومع ذلك، فإن النتائج تعني أن حزب الشعب لم يحصل على الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعدا، لذلك سيتعين على فيخو الاعتماد على تشكيل ائتلاف مع حزب فوكس اليميني الشعبوي لتشكيل حكومة.

واحتل حزب فوكس المرتبة الرابعة خلف التحالف الانتخابي اليساري سومار الذي حصل على 28 إلى 31 مقعدا، وفقا لتوقعات “آر تي في إي”، بـ 24 إلى 27 مقعدا. وفي الانتخابات الإقليمية والمحلية التي جرت في 28 أيار/مايو، تكبد حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء والأحزاب اليسارية خسارة غير متوقعة.

ونتيجة لذلك، قدم سانشيز موعد الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في نهاية العام.

(د ب أ)