توقعات فوز ترامب بالرئاسة تدعم الدولار ليتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

سنغافورة ـ لندن: يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من سياسة البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي وبيانات أمريكية قوية تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة.

واتسم تأثير مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، منها معدلات النمو في الربع الثالث، على الأسواق بالفتور لكن تعليقات لاحقة من البنك المركزي الصيني حول مزيد من تفاصيل إجراءات التحفيز المالي في رفع الأصول الصينية على نطاق واسع.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة فاق التوقعات الشهر الماضي، وهو ما عزز تكهنات المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما لا تحتاج إلى خفض بالوتيرة السريعة التي تصورها كثيرون قبل أسبوعين فقط.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو ربع نقطة مئوية أمس الخميس بما يتماشى مع التوقعات في إشارة إلى تدهور النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

ويتجه اليورو، الذي يحوم حول أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس آب، إلى تسجيل أكبر انخفاض في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار منذ عام 2022 بنحو ثلاثة بالمئة مع توقع المتعاملين حاليا اتخاذ المركزي الأوروبي لقرارات متتالية بالخفض في اجتماعاته المقبلة.

وتلقى الدولار دعما إضافيا من احتمال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني وسط ترجيحات بأن سياساته الجمركية والضريبية المقترحة ستبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وقالت فيونا سينكوتا محللة السوق لدى سيتي إندكس “خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ولم يقدم أي تلميحات بشأن الخفض في ديسمبر. لكن بالنظر إلى مستوى التضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية، فإنهم يركزون على محاولة دعم الاقتصاد بشكل أكبر”.

وأضافت “أرى إمكانية لهبوط اليورو في المستقبل نحو مستوى 1.08 دولار”.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات اليوم الجمعة 0.1 بالمئة إلى 1.08378 دولار، بعد أن انخفض في 14 من أصل آخر 16 جلسة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر كانون الأول ما لم تدعم البيانات الاقتصادية خلاف ذلك.

في الوقت نفسه، أصيبت الأسواق بخيبة أمل بسبب الافتقار إلى مزيد من التفاصيل التي قدمتها السلطات الصينية بشأن خطط إنعاش الاقتصاد، ويتجه اليوان لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 13 شهرا مقابل الدولار.

وبلغ اليوان في أحدث التعاملات الخارجية 7.1166 دولار مما دفع العملة الأمريكية للانخفاض 0.27 بالمئة خلال اليوم. وزاد الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة إلى 0.6713 دولار.

وهبط الدولار 0.2 بالمئة خلال اليوم مقابل الين ليبلغ 149.925، بعد أن اخترق مستوى 150 هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/ آب.

أما الجنيه الإسترليني فكان من بين العملات الأقوى أداء مقابل الدولار ليرتفع 0.2 بالمئة إلى 1.3037 دولار بعد أن أظهرت بيانات بريطانية أن مبيعات التجزئة نمت أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، مما عزز ثقة المستثمرين بعض الشيء حيال متانة الاقتصاد البريطاني.

وحصلت بتكوين على دفعة من توقعات فوز ترامب بالرئاسة إذ يعتقد أن إدارته ستتبنى نهجا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة. وبلغت بتكوين في أحدث التعاملات 67915 دولارا بارتفاع يزيد عن 10 بالمئة منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

(رويترز)