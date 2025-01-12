توقفت 10 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس- (فيديو)

طرابلس: استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس، الأحد، بعد توقف دام 10 سنوات.

ووصلت، الأحد، أولى الرحلات الجوية التجارية المباشرة بين البلدين إلى مطار معيتيقة الدولي، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وكان على متن الرحلة عدد من مسؤولي الطيران المدني الإيطالي، إيذانا باستئناف شركة الطيران الإيطالية “إيتا” رحلاتها من مطار روما فيوميتشينو إلى طرابلس، بالتزامن مع رحلة لشركة الطيران الليبية “ميد سكاي”.

وستسّير شركة “إيتا”، وفق مسؤولي الطيران المدني الإيطالي، قريبا رحلات تجارية مباشرة بين مطارات إيطاليا ومدينتي مصراته وبنغازي (شرق) الليبيتين.

وخلال استقباله الرحلة، أعرب وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي عن الاستعداد لمنح الشركة الإيطالية حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة).

وأوقف شركات طيران دولية عديدة رحلاتها من وإلى ليبيا إثر اضطرابات سياسية وأمينة شهدها البلد العربي عقب الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

(الأناضول)