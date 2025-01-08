توقف أقسام بمستشفى “ناصر” في غزة جراء نفاد الوقود

غزة: أعلن مجمع ناصر الطبي الحكومي جنوب قطاع غزة، الأربعاء، توقف تقديم الخدمات الصحية في بعض أقسام المستشفى جراء نفاد الوقود، بالتزامن مع إمعان إسرائيل في الإبادة الجماعية للشهر الـ16.

وحذر المجمع الذي يقدم خدماته لما يزيد على مليون فلسطيني معظمهم نازحون، في بيان، من كارثة صحية تهدد حياة المرضى داخل المستشفى جراء توقف تقديم الخدمة الصحية.

وقال: “في ظل أزمة نفاد الوقود في مجمع ناصر الطبي نؤكد على توقف كامل مولدات المجمع وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير”.

كما توقفت “كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع ما عدا الأقسام الحرجة وهي أقسام العناية المركزة والعمليات الطارئة والكلية الصناعية ومحطة الأكسجين وإنارة قسم الطوارئ” وفق البيان.

وأوضح البيان أن “كمية الوقود الموجودة في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير لـ 3 ساعات فقط”.

وأشار إلى حاجة المجمع لنحو 5 آلاف و500 لتر من الوقود يوميا لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية، مناشدا الجهات الدولية التدخل لإدخال الوقود للمستشفيات.

ومجمع ناصر هو المستشفى المركزي الذي يقدم خدماته لجنوب قطاع غزة خاصة مدينتي رفح وخان يونس، إلى جانب “غزة الأوروبي” و”الأمل” وعدد من المشافي الميدانية التي تم إنشاؤها على مدى أشهر الإبادة.

وتعاني المستشفيات من شح شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المطبق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع ومنعها دخول المساعدات إلا كميات شحيحة منها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أخرج الجيش الإسرائيلي 34 مستشفى و80 مركزا و162 مؤسسة صحية عن الخدمة فيما دمر 136 سيارة إسعاف، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)