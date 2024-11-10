توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك

هيوستن – رويترز :أفاد مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة بتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رافاييل.

وضرب الإعصار رافاييل خليج المكسيك يوم الأربعاء وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.

وأضاف المكتب أن 490 ألف برميل من النفط و313 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي توقف إنتاجها يوم السبت. ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واثنين في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371 إلي جانب تحريك سبع سفن للحفر بعيداً عن مسار الإعصار.