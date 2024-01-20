توقف الأنشطة التجارية بين أفغانستان وباكستان بسبب إغلاق معبر “تورخام” لليوم الثامن على التوالي

كابول: مازال معبر “تورخام” الحدودي مغلقا لليوم الثامن على التوالي، مما أدى إلى توقف في الأنشطة التجارية بين أفغانستان وباكستان.

وذكرت تقارير أن الآلاف من الشاحنات الأفغانية تنتظر اليوم على جانبي حدود “تورخام” بانتظار المرور، حسب وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وتحمل العديد من تلك الشاحنات سلعا، مثل الفواكه والخضروات، القابلة للتلف، مما سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لتجار البلدين، تصل إلى الملايين من الدولارات.

ومن جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم حركة “طالبان”، ذبيح الله مجاهد أنهم يجرون حاليا محادثات مع السلطات الباكستانية لإعادة فتح معبر “تورخام” للتجارة.

وقال مجاهد إنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج المناقشات الجارية بين إسلام آباد وكابول، فيما يتعلق بإعادة فتح معبر “تورخام”.

وكانت صحيفة “أكسبرس تريبيون” الباكستانية قد ذكرت الجمعة أن التجارة بين باكستان ودول آسيا الوسطى توقفت أيضا بسبب غلق خمسة معابر حدودية على الحدود الأفغانية.

(د ب أ)