توقف العمل في مصفاة نفط رئيسية في ليبيا جراء اشتباكات- (فيديو)

طرابلس: توقفت مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا عن العمل، في أعقاب اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية مسلّحة صباح الأحد تسبّبت بنشوب حرائق في عدّة خزانات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في عدّة خزانات في مصفاة الزاوية التي تبعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس والوحيدة في غرب البلاد التي تزوّد السوق المحلية وقودا، قبل أن تتم السيطرة عليها.

الميليشيات في العنقاء تمارس إرهابها اليومي على أهالي #الزاوية وهذه المرة وصلوا إلى إحراق الخزانات في مصفاة الزاوية.. مشهد طبيعي لزريبة الزاوية pic.twitter.com/0LA3RwB1y8 — Hamzaj81 Jboda (@HJboda33103) December 15, 2024

ومصفاة الزاوية التي أقيمت في العام 1974 هي كذلك محطة لتصدير الخام واستيراد المشتقات النفطية، وهي الأكبر في ليبيا بعد مصفاة رأس لانوف (شمال) وتتخطى طاقتها التكريرية 120 ألف برميل في اليوم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان “حالة القوة القاهرة … بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح الأحد بسبب اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة في محيطها”.

عاجل | إصابة مصفاة #الزاوية بصاروخ واندلاع حريق فيها جراء الاشتباكات العنيفة بين التشكيلات المسلحة المنضوية تحت حكومة #الدبيبة وسط الأحياء السكنية. #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/KApnKZ628D — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) December 15, 2024

وجاء في البيان “تمكنت عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة”.

وأفادت مواقع إخبارية ليبية عن سقوط قتيل وعشرة جرحى في صفوف المجموعات المسلحة، بدون تأكيد رسمي.

وقال الناطق باسم المؤسسة خالد غلام عبر محطة “ليبيا الأحرار” التلفزيونية إنه تمت “السيطرة على جميع الحرائق التي نشبت في عدد من خزانات المصفاة” مضيفا أن “فرق العمل بالمصفاة تواصل عملية تأمين محيط الخزانات المتضررة ونقل ما تبقى من محتوياتها إلى خزانات أخرى”.

وأضاف “نطمئن المواطنين في محيط الزاوية وطرابلس وضواحيها بأن الوقود متوفر في خزانات البريقة بالمقدار الكافي، وعملية تزويد المحطات تجري بالشكل الروتيني دون أي تغيير”.

كذلك، أشار إلى أن “إمدادات الوقود عن طريق البحر مستمرة وأسطول بواخر التزويد الموردة من الخارج لم يتوقف طوال هذه الأيام”.

وعلقت الدروس في جميع المدارس وفي جامعة الزاوية، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأعيد فتح الطريق الساحلي بين المدينة وطرابلس بعدما ظلت مغلقة حتى قبيل الظهر.

وتعفي “حال القوة القاهرة” التي تعلن في الظروف الاستثنائية مؤسسة النفط من أي مسؤولية في حال عدم الإيفاء بعقود تسليم النفط.

(أ ف ب)