إصابات وتعطل مطار أربيل بالعراق إثر سقوط طائرة مسيرة مفخخة

العراق: أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء الاثنين، بوقوع إصابات وتعطل العمل في مطار أربيل المدني (شمال)، إثر “سقوط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من المطار”.

جاء ذلك في بيان نقلته الوكالة عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول.

وقال رسول إن “جماعات خارجة عن القانون (لم يحددها) تحاول الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 15:50 (بالتوقيت المحلي، ت.غ+3)، الاثنين، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة، بالقرب من مطار أربيل المدني”.

وأوضح أن الحادث أدى إلى “وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، وأثر على توقيت الرحلات المدنية”، دون ذكر تفاصيل أكثر بشأن المصابين.

وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية البطلة”.

وأكد رسول أن “هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية”.

وأردف: “في الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم”.

ولم توجه القوات المسلحة العراقية أصابع الاتهام لأي جهة محددة، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادثة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمال العراق، تعرض قاعدة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وسبق أن أعلن تشكيل يسمى “المقاومة الإسلامية العراقية”، المعروف بأنه أحد الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، في بيانات، عن تنفيذه هجمات على قاعدة التحالف في مطار عين الأسد ومطار أربيل غربي العراق، وكذلك على تل البيدر شمال سوريا وقاعدة التنف جنوب سوريا.

(الأناضول)



