توقف الملاحة البحرية بين طنجة بالمغرب وطريفة بإسبانيا لسوء الجو

الرباط: أعلن مسؤول مغربي، الجمعة، توقف حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة شمال المملكة وطريفة الإسباني، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وقال عبد العزيز الوردي نائب رئيس ميناء طنجة المدينة، في تصريح لموقع “إس إن آر تي نيوز” الحكومي، إن حركة السفر ستتوقف بين طنجة وطريفة حتى يوم الأحد، مرجعا ذلك إلى سوء الأحوال الجوي وارتفاع الأمواج التي ستتجاوز 3 أمتار.

في السياق ذاته، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية من أمطار رعدية قوية، اعتبارا من السبت وحتى الاثنين، وقد تصل كميتها إلى 130 ملم في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية، أن كميات الأمطار ستراوح بين 80 و130 ملم في مدن طنجة وشفشاون وتطوان والعرائش والحسيمة شمال المغرب.

وأضافت أن مدنا أخرى، مثل المضيق ووزان (شمال)، وتازة وتاونات (شرق)، ستشهد تساقطات تراوح بين 40 و70 ملم.

ويعد الممر البحري بين ميناءي طنجة المغربي وطريفة الإسباني أحد أهم المعابر في مضيق جبل طارق، حيث يربط بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

(الأناضول)