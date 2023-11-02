توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي عن العمل

غزة: أعلن المستشفى الإندونيسي الذي يشكل عصب الخدمات الصحية شمال غزة، ليلة الأربعاء/ الخميس، عن توقف المولد الرئيسي عن العمل بشكل نهائي.

وأكدت مصادر طبية، أن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونسي عن العمل يضع المرضى في خطر محدق، وفقا لوكالة (وفا).

وأشارت إلى أنه تم تشغيل المولد الثانوي في بعض الأقسام، لكن توقف المولد الرئيسي أدى إلى توقف الأنظمة الكهروماكينية عن العمل لجميع المستشفى، بما في ذلك أنظمة التهوية في غرف العمليات، وتوقف محطة الأوكسجين الوحيدة بالمستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى.

(وكالات)