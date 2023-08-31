توقف تراجع التضخم يضع المركزي الأوروبي أمام معضلة

■ بروكسل – أ ف ب: أوقف التضخم في أوروبا خلال آب/أغسطس نسقه التراجعي مع معاودة أسعار مواد الطاقة الارتفاع، ما يضع المصرف المركزي الأوروبي أمام معضلة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.

وبقي ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر ثابتا مقارنة بتموز/يوليو، مسجّلاً نسبة 5.3 في المئة بحسب بيانات نشرها معهد «يوروستات» أمس الخميس، قبل أسبوعين من اجتماع مفصلي للمصرف المركزي الأوروبي الذي كان ترك المجال مفتوحاً امام امكانية تعليق رفع معدلات الفائدة.

وجاءت النسبة الأحدث أعلى من توقعات المحللين في «فاكت ست» و»بلومبرغ» الذين كانوا رجحوا تراجعها إلى 5.1%.

وسعياً لضبط ارتفاع الأسعار، اعتمد المصرف المركزي الأوروبي سياسة نقدية تقييدية غير مسبوقة، ورفع معدلات الفائدة تسع مرات منذ تموز/يوليو 2022، ما أوصل الفائدة على الودائع المرجعية إلى 3.75%.

وينقسم مسؤولو المصرف المركزي بين مؤيدين لمواصلة سياسة الضبط النقدي لوضع حد للتضخم في أقرب فرصة ممكنة، وبين محبّذي تعليق نسق رفع المعدلات.

هبوط غير متوقع للبطالة إلى أدنى مستوى تاريخي

ورجح ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمارات في شركة «مانيفارم» أن «تستعر المعركة ما بين الصقور والحمائم قبل القرار المقبل للمركزي الأوروبي».

وأضاف «بدأت الأسواق تترقب تعليقاً محتملاً في زيادة معدلات الفائدة خلال اجتماع المصرف المركزي الأوروبي في أيلول/سبتمبر. لكن مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، لايمكننا استبعاد زيادات إضافية في معدلات الفوائد قبل نهاية السنة».

وتراجعت نسبة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تعتمد العملة الموحدة، إلى نصف مستواها القياسي (10.6 في المئة) المسجّل في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعد أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من ارتفاع حاد في أسعار مواد الطاقة.

لكن مستواها الحالي يبقى أعلى من الهدف الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي أي تضخم بحدود اثنين في المئة. وتعاكس البيانات التي نشرها «يوروستات» أمس النسق التراجعي الذي شهدته نسبة التضخم بشكل شهري اعتبارا من أيار/مايو 2023. ويعود هذا الاختلاف إلى أن أسعار مواد الطاقة التي تواصل التراجع عن مستوياتها القياسية المسجّلة بعد اندلاع حرب أوكرانيا، باتت تتراجع بشكل أبطأ من الأشهر الماضية.

وفي آب/أغسطس، سجلت أسعار مواد الطاقة تراجعا سنوياً بنسبة 3.3 في المئة، مقارنة مع 6,1 في المئة في تموز/يوليو.

وباتت أسعار المواد الغذائية (بما يشمل المشروبات الكحولية والتبغ) المساهم الرئيسي في التضخم، مع ارتفاعها بنسبة في آب/أغسطس بلغت 10.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، على رغم أن هذه النسبة تعدّ تراجعا عن تلك المسجلة في تموز/يوليو (111.3%.

كذلك، تراجع تضخم أسعار المواد الصناعية (باستثناء مواد الطاقة) في آب/أغسطس، مع تسجيل نسبة 4.8 في المئة مقارنة بخمسة في المئة في تموز/يوليو. وسجلت أسعار الخدمات نسقا مشابها، بتراجع تضخّمها إلى مستوى 5,5 في المئة، مقارنة بـ5.6 في المئة الشهر الماضي.

وفي حين بقي التضخم الإجمالي ثابتا في آب/أغسطس، تراجع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار مواد الطاقة الشديدة التقلّب والمواد الغذائية) بنسبة 0.2 في المئة ليصل إلى 5.3%، وهو مستوى يتماشى مع توقعات المحللين.

وقال المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» جاك آلن-رينولدز أن «المفاجأة المحدودة التي حققها التضخم الإجمالي في منطقة اليورو في آب/أغسطس تعود بالكامل إلى أسعار الطاقة، في حين أن التضخم الأساسي تراجع بشكل محدود».

وأضاف «لا نعتقد أن هذه البيانات ستؤدي إلى ترجيح الكفة لدى المصرف المركزي الأوروبي» خلال اجتماعه المقبل المقرر في 14 أيلول/سبتمبر، مرجحاً أن يعاود تراجع أسعار الاستهلاك الشهر المقبل ويستمر خلال الأشهر المقبلة. وفي منطقة اليورو، سجلت بلجيكا وإسبانيا أدنى مستوى من التضخم خلال آب/أغسطس مع 2.4 في المئة سنوياً، وفق البيانات التي نشرها «يوروستات»، في حين تصدّرت سلوفاكيا (9,6 في المئة) وكرواتيا (8,5 في المئة) القائمة.

إلى ذلك، بلغ التضخم 5.7 في المئة في فرنسا و6.4 في المئة في ألمانيا.

نت جهة ثانية بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في تموز/يوليو مقارنة بحزيران/يونيو، عند نسبة 6.4 % من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها «يوروستات» أمس.

وبلغ مؤشر البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في نيسان/أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

وتراجع 0.3 نقطة مقارنة بحزيران/يونيو 2022.

وارتفع معدل البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 5.9% في تموز/يوليو، كما كانت الحال في حزيران/يونيو، بحسب المصدر نفسه.

وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.

ورغم تسجيل انكماش طفيف مجدداً في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاءاً طفيفاً.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 12.9 مليون رجل وامرأة في تموز/يوليو، من بينهم 10.9 مليون في الدول العشرين التي تعتمد اليورو