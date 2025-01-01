اقتصاد | طاقة

توقف شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

1 - يناير - 2025

حجم الخط
1

موسكو: أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، الأربعاء، توقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأشارت “غازبروم” في بيان، إلى انقضاء اتفاقية شحن الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اعتبارا من الأربعاء الساعة 08:00 بتوقيت موسكو.
ولفتت إلى أن أوكرانيا رفضت تمديد الاتفاق المذكور، مضيفة: “حُرمت شركة غازبروم من فرصة توريد الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا”.
وأكدت الشركة أنه “لا يتم الآن شحن الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا”.

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة الأوكرانية نهاية 2023، فإن كمية الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب عبر البلاد انخفضت بنحو 28 بالمئة في ذلك العام مقارنة بـ2022، إلى 15 مليار متر مكعب.
وتشير تقديرات إلى أن أوكرانيا تكسب ما يقرب من مليار دولار سنويا، فيما تكسب شركة غازبروم أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، بفضل الاتفاق المذكور.
ومع تعطل خطوط الأنابيب الرئيسية التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” و”يمال-أوروبا”، تبرز تركيا باعتبارها الطريق الوحيد في حالة توقف الشحنات عبر أوكرانيا.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    يناير 1, 2025 الساعة 10:53 ص

    سيكون هذا في صالح تسريع انجاز خط الانبوب نجيريا _المغرب وتعظيم المواقع الاقتصادية قبل انقضاء الحرب الاوكرانية_الروسية وتعود المياه الى مجاربها….والا لاجدوى اذاوصلوا الى الحقل متاخرين

    رد

أخبار ذات صلة

موسكو تستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى بالصواريخ الباليستية
6 - أبريل - 2025
قادة عسكريون غربيون يبحثون نشر قوات في أوكرانيا وسط تحذيرات روسية
2 - أبريل - 2025
وزيرة الخارجية الألمانية تحذر أمريكا من خطط المماطلة الروسية
1 - أبريل - 2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تنفيذ أفكار تتعلق بالتسوية الأوكرانية
31 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية