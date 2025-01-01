توقف شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

موسكو: أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، الأربعاء، توقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وأشارت “غازبروم” في بيان، إلى انقضاء اتفاقية شحن الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اعتبارا من الأربعاء الساعة 08:00 بتوقيت موسكو.

ولفتت إلى أن أوكرانيا رفضت تمديد الاتفاق المذكور، مضيفة: “حُرمت شركة غازبروم من فرصة توريد الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا”.

وأكدت الشركة أنه “لا يتم الآن شحن الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا”.

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة الأوكرانية نهاية 2023، فإن كمية الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب عبر البلاد انخفضت بنحو 28 بالمئة في ذلك العام مقارنة بـ2022، إلى 15 مليار متر مكعب.

وتشير تقديرات إلى أن أوكرانيا تكسب ما يقرب من مليار دولار سنويا، فيما تكسب شركة غازبروم أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، بفضل الاتفاق المذكور.

ومع تعطل خطوط الأنابيب الرئيسية التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” و”يمال-أوروبا”، تبرز تركيا باعتبارها الطريق الوحيد في حالة توقف الشحنات عبر أوكرانيا.

(الأناضول)