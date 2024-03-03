توقف مباراة بالدوري الجزائري بعد الاعتداء على الحكم

الجزائر: تسبب الاعتداء على الحكم في إيقاف المباراة التي كانت تجمع بين الاتحاد الرياضي السوفي المتذيل، وضيفه نجم بن عكنون قبل الأخير، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “الخبر” في موقعها الإلكتروني، أن الحكم عبد العالي إبرير، تعرض للاعتداء بين شوطي المباراة، وأنه اضطر إلى إيقاف المباراة ما بين الشوطين بسبب انعدام الأمن في الملعب.

واشارت إلى أن المباراة توقفت لأكثر من 40 دقيقة، حيث لم يعد اللاعبون إلى أرضية الملعب وبقوا جميعا في غرفة تغيير الملابس.

وفاق سطيف يفوز على مولودية الجزائر

في مباراة أخرى، ألحق وفاق سطيف الخسارة الثانية هذا الموسم بضيفه مولودية الجزائر متصدر دوري المحترفين، بعدما تغلب عليه 1/ صفر، يوم السبت، ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وتجمد رصيد مولودية الجزائر عند 40 نقطة متقدما بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، مقابل 30 نقطة للوفاق الذي ارتقى للمركز الخامس.

سجل طاهر بن خليفة في الدقيقة 21 الهدف الوحيد للمباراة التي تخللتها احتجاجات كبيرة وإيقافها من قبل الحكم لـمدة عشر دقائق، إلى جانب طرد يوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

من جهته، فوّت نادي بارادو فرصة الانفراد بالمركز الثاني عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اتحاد بسكرة، ليلتحق بشباب بلوزداد والنادي الرياضي القسنطيني الذي فرّط في فوز غال أمام مضيفه شبيبة الساورة (2-2).

وفي مباراة ثانية، تغلب جمعية أولمبي الشلف على ضيفه مولودية البيض 1-2.