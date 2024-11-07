 توقف مفاوضات الهلال والأهلي السعوديين مع نجم ريال مدريد 

الرياض: أكد المتحدث الإعلامي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، أن مفاوضات الهلال والأهلي السعوديين، لضم اللاعب متوقفة.

وتناقلت وسائل إعلام عالمية أنباء خلال الأيام الماضية، أن ممثلي السعودية عقدوا جلسة مع وكلاء فينيسيوس من أجل تقديم عرض مادي كبير وضم اللاعب في المشروع السعودي، الذي يشهد وجود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الرياضية”، قال إدواردو بيكسوتو، المتحدث الإعلامي لنجم منتخب السامبا: “لم تحدث أي تحركات أو اتصالات من جانب أي ناد سعودي منذ أغسطس/ آب الماضي”.

وردا على إمكانية موافقة اللاعب على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قال: “من المستحيل أن أتحدث عن ذلك الأمر، خاصة أنه ليس هناك أي عروض”.

ورفض خوان كاميلو، المتحدث الرسمي لريال مدريد، التعليق على هذه الأنباء قائلا: “نحن لا نتحدث عن هذه الشائعات، كل شيء لدينا يتم من خلال القنوات الرسمية”.

وترددت أنباء الصيف الماضي عن مفاوضات مع النجم البرازيلي للتعاقد معه وجلبه إلى النادي الأهلي السعودي من قبل صناع القرار على برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

والتحق الدولي البرازيلي بصفوف الريال في صيف 2018 وخاض معه 279 مباراة، سجل خلالها 91 هدفا، وقدم 82 تمريرة حاسمة، وفق موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

يشار إلى أن فينيسيوس خسر جائزة الكرة الذهبية الأسبوع الماضي أمام الدولي الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي ومنتخب إسبانيا، وحل فينيسوس ثانيا.

(د ب أ)