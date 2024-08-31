اقتصاد | طاقة

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

منذ ساعتين

ميناء الحريقة الليبي

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طرابلس: قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي السبت إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.

وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا السلطات في الغرب بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.

وقال المهندسان لرويترز السبت إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الانتاج وشبة الإيقاف الكامل لحقل، وهو مصدر الإمدادات الرئيسي للميناء.

وأضافا “الخزانات شبة فارغة. آخر شحنه خرجت بالأمس من الميناء”.

ينتج حقل السرير عادة نحو 209 آلاف برميل يوميا. وضخت ليبيا إجمالي نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الجمعة إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

(رويترز)

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