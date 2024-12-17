توقيع اتفاقية لاحتضان المغرب مكتبا لـ”الفيفا” في أفريقيا

الرباط: وقّع المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، مساء الإثنين في مراكش، اتفاقية لاحتضان المغرب مكتبا للاتحاد الدولي في أفريقيا.

وقال بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن الاتفاقية وقّعها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إيفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

وأضاف: “يندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار دور الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطوير وتنمية كرة القدم، على المستوى التربوي والثقافي”.

وتابع: “تهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، إلى مواكبة ودعم كل المبادرات والمشاريع الهادفة لتنمية كرة القدم بأفريقيا”.

وأوضح أن “توقيع هذه الاتفاقية، يجسد الانخراط الدائم للمملكة المغربية لإشعاع لعبة كرة القدم”.

وبموجب الاتفاقية، تعتزم حكومة الرباط والاتحاد المغربي لكرة القدم “وضع إجراءات لدعم ومواكبة مشاريع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاسيما مواكبة الفيفا في كل الشروط المتعلقة بإنشاء مقره القاري في المغرب”.

ويقول الاتحاد المغربي، إنه “سيضع رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم فضاءات عمل لمزاولة أنشطته الإدارية، وسيسهل إجراءات الإقامة بالمغرب بالنسبة لموظفي الاتحاد الدولي الأجانب”.

والأربعاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال مؤتمر افتراضي استثنائي، منح المغرب وإسبانيا والبرتغال، شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وقرر المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تأهيل 6 ملاعب وبناء ملعب جديد، استعدادا لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، ونهائيات كأس ‏أفريقيا 2025، بميزانية تفوق 1.4 مليار دولار.

(الأناضول)