توقيع عقود نفطية بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار لتعزيز إنتاج النفط في إيران

طهران: كشفت إيران عن سلسلة من المشاريع التي تأتي بغرض زيادة إنتاجها من النفط، بالتعاون مع شركات المحلية، وذلك في ثاني مبادرة للبلاد خلال أيام للاستفادة من الموارد المحلية لتطوير قطاع الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرغ” للأنباء، الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إرنا)، بأن الشركات الإيرانية حصلت الأحد على عقود تطوير بقيمة 13 مليار دولار، لتعزيز الإنتاج من ستة حقول نفطية، بهدف زيادة الانتاج لما يصل إلى 350 ألف برميل يوميا.

وتشمل المشاريع الرئيسية تطوير حقل آزادكان النفطي العملاق، وهو أكبر حقل نفط مشترك في إيران ويقع في محيط حقل مجنون في العراق وعلى بعد 80 كم غرب أهواز، ولديه احتياطيات نفطية تقدر بنحو 32 مليار برميل. كما تشمل المشاريع حقل آذر النفطي، وكلاهما مشترك مع العراق على طول الحدود الغربية والجنوبية الغربية لإيران.

ويأتي توقيع العقود الأحد الموافق 17 من آذار/ مارس، تزامنا مع ذكرى تأميم الصناعة النفطية في مرسوم يقضي بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني بمقدار 350 ألف برميل يوميا مع شركات إيرانية بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية، محمد مخبر، ووزير النفط الإيراني، جواد أوجي.

(د ب أ)