توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي بين الإمارات وإسرائيل

أبو ظبي: وقعت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” في الإمارات مذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين في خطوة مهمة على طريق توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإسرائيل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء، وقع المذكرة عن “راكز” ياسر عبدالله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي وعن الجمعية المحامي هاجاي إدري نائب رئيسها التنفيذي.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”: “من الضروري أن نمضي قدما نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عبر العلاقات الاقتصادية المتبادلة ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دور في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودهم الإقليمي”.

بدوره قال إدري: “تعد هذه الشراكة خطوة مهمة تجاه توفير فرص تعاون لأعضاء جمعيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملين في القطاع الصناعي وتمثل “راكز” شريكا استراتيجيا بالغ الأهمية يسمح للصناعات الإسرائيلية بالتوسع في الأسواق الأخرى مع استمرار هذه الشركات بممارسة نشاطها الصناعي في مقرها بإسرائيل على النحو الذي يعود بالنفع على الجانبين وأعضائهما وأعمالهما”.

وطبقا للوكالة، ستتعاون “راكز” وجمعية المصنعين الإسرائيليين بموجب هذه الاتفاقية لخلق فرص استثمارية وتوسعة نطاق عمليات الشركات الصناعية في كل من الإمارات وإسرائيل.

وتهدف الشراكة أيضا إلى تعزيز الأنشطة الصناعية ودعم مجتمعات الأعمال في البلدين من أجل تقوية علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة.

ونصت المذكرة على استضافة الجانبين وفودا من رجال الأعمال وتنظيمهما فعاليات تواصل للشركات تتضمن ندوات وورش عمل لإبقاء الصناعيين على اطلاع دائم على آخر المستجدات وتزويدهم بفرص التواصل.

(د ب أ)