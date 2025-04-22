توقيف أحمد صواب يتحول لقضية رأي عام في تونس.. وحقوقيون: مقدمة لترهيب المحامين في البلاد

تونس- “القدس العربي”: تحوّل توقيف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إلى قضية رأي عام في تونس، في وقت اعتبرت فيه المعارضة أنه رسالة لترهيب جميع المحامين، وخاصة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وقال منجي صواب (شقيق المحامي أحمد) لـ”القدس العربي”: “صباح اليوم الإثنين، حضرت فرقة أمنية تضمّ عشرة عناصر من الشرطة، قاموا بمداهمة منزل شقيقي عضو هيئة الموقوفين في قضية التآمر، أحمد صواب، وتم اقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب والاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، وتم منع عائلته ومحاميه من مقابلته”.

واعتبر أن سبب الإيقاف ربما يعود إلى تصريح أدلى به على هامش ندوة صحافية نظمتها الهيئة، الجمعة، أمام دار المحامي (هيئة المحامين) في تونس، و”استخدم فيه تعبيرا مجازيا يؤكد أن سيف العدالة سيكون مسلطا على القاضي وليس على المتهمين، وهذا التعبير لم يعجب السلطة التي تقود حملة كبيرة ومنظمة لـ”فبركة” قضية ضده، حيث تم تأويل تصريحه كتهديد للقضاء”.

وأضاف صواب: “نظمت العائلة وعدد من المحامين وقفة مساندة (أمام ثكنة بوشوشة بالعاصمة)، ولم نتمكن من مقابلة شقيقي، وستجتمع العائلة مع المحامين لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات حول هذا الأمر”، مشيرا إلى أنه قد يتم تمديد الاحتفاظ بشقيقه لعدة أيام أخرى.

وأكدت حنان قداس، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة الأنباء التونسية إن “الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف في تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.

وأوضحت أن “فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامين مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش (سوف) يحكم توا. برشة دوسيات (الكثير من الملفات)، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن معتقلي قضية التآمر، المحامي عبد الناصر المهري أن توقيف أحمد صواب هو مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة التنكيل والقمع لكل من يعارض السلطة”.

وأكد لـ”القدس العربي” أن “الاعتقال جاء بتحريض من صحافي لا يمثل الصحافة”، في إشارة إلى برنامج في إحدى القنوات الخاصة كرر عرض الفيديو الخاص بصواب عدة مرات. كما دعا هيئة المحامين إلى تحمل مسؤوليتها.

ونظم عشرات السياسيين والحقوقيين والنشطاء وقفة مساندة لصواب أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، مرددين شعارات تندد بـ”قمع السلطات” للحريات و”تعبئة السجون” بالمعارضين بها.

وقال المحامي سمير بن عمر لـ”القدس العربي” إن “إيقاف أحمد صواب يؤكد نهج التصلب والانغلاق الذي تسير به السلطة التي أصبحت بلا عقل، وأن توجه السلطة تهمة الإرهاب إلى أحد رموز اليسار في تونس، فهذا يؤكد أن قانون الإرهاب أصبح يُستعمل من طرف السلطة القائمة لقمع المعارضة السياسية، وكل الأحرار لا يمكنهم إلا التنديد بهذا الإجراء الذي يأتي على خلفية ممارسة أحد صواب لنشاطه كمحامٍ والتعبير عن رأيه بخصوص المحاكمة الجائرة التي تعرّض لها المتهمون بالتآمر، وهذه رسالة تهديد للمحامين لمنعهم من أداء دورهم وترهيبهم”.

واستدرك بالقول: “طبعا، هذه أضغاث أحلام بالنسبة للسلطة، لأن المحاماة ستبقى دائما موحدة ومتضامنة، وستقوم دائما بأداء واجبها على النحو الأفضل في كل الأحوال والظروف ومهما كانت التهديدات”.

واعتبرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (مقرها في باريس) أن توقيف صواب يعتبر “جزءًا من استراتيجية ممنهجة لقمع الأصوات الناقدة وخاصة المحامين المشاركين في الدفاع عن سجناء الرأي. ويثير ذلك مخاوف جدية بشأن احترام الضمانات الإجرائية: عدم وجود مذكرة توقيف، والاستخدام غير المتناسب للقوة، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كوسيلة للاضطهاد السياسي”.

وأدانت “هذا الهجوم الجديد على حرية التعبير والدفاع وسيادة القانون”، ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد صواب، ووقف تجريم الآراء القانونية الناقدة، وحشد الهيئات الوطنية والدولية لوضع حد للقمع المتزايد ضد المحامين والصحافيين والنقابيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وقال المحامي هادي الحمدوني لـ”القدس العربي”: “توقيف صواب يأتي إثر تصريحاته التي تلت جلسة المحاكمة في ما يعرف بقضية التآمر، والتي كانت قوية واتهم فيها القضاة بأن أحكامهم جاهزة”.

واستدرك بالقول: “ولكن إيقاف المحامي الذي يتمتع بحصانة أثناء مباشرته لوظيفته، خاصة في ملف ينوب فيه، يُعتبر سابقة خطيرة ومؤشرا خطيرا على تراجع الحريات، ولا يمكن قراءته بمعزل عن المناخ العام الذي اتسم بالتضييق على المعارضين والمنتقدين وحتى المساندين أنفسهم!”.

واعتبر رياض الشعيبي، عضو جبهة الخلاص الوطني أن “السلطة غير قادرة على تحمل أي صوت مختلف حتى لو كان صوت الدفاع الذي لم يُمنع رغم عهود الاستبداد الطويلة في تونس”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “اليوم الأستاذ أحمد صواب يدفع ثمن دفاعه عن حق الدفاع وعن ضمانات المحاكمة العادلة. طبعا الذرائع كثيرة، رغم أن كلام صواب (في الفيديو) واضح ولا يحتمل ليّ العنق كما فعلت السلطة”.