توقيف أكثر من 500 شخص في دكا منذ اندلاع أعمال العنف

دكا: أوقف أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة البنغلادشية دكا خلال مواجهات تخللت على مدى أيام احتجاجات على نظام الحصص الوظيفية، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.

وأفاد الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين وكالة فرانس برس “أوقف 532 شخصا على الأقل بسبب أعمال العنف“.

وأضاف أن “من بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلادشي” المعارض.

وأوضح أن من بين الموقوفين المسؤول الثالث في الحزب أمير خسرو محمود شودوري والناطق باسمه روح الكبير رضوي أحمد.

وأشار إلى أن أمين الحق لاعب كرة القدم السابق الذي أصبح أحد قادة الحزب الوطني البنغلادشي، بين الموقوفين أيضا.

وأكد حسين أن ميا غلام بروار الأمين العام للجماعة الإسلامية أكبر حزب إسلامي في البلاد، أوقف أيضا.

وأشار إلى مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة خلال الاضطرابات في العاصمة وإصابة نحو ألف آخرين، 60 منهم على الأقل في حالة حرجة.

وقال الناطق باسم الحزب الوطني البنغلادشي وحيد الزمان إن “مئات من المسؤولين والناشطين في الحزب أوقفوا في الأيام الأخيرة” عبر البلاد.

(أ ف ب)