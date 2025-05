توقيف العشرات في تركيا بعد إقالة رؤساء بلديات موالين للأكراد

إسطنبول: أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، توجيه اتهامات لأكثر من ثلاثين شخصاً، هذا الأسبوع، في تركيا، وسجنهم إثر احتجاجهم على إقالة ثلاثة رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد اتهموا بـ “الإرهاب”.

ووضع صحافي يعمل في موقع “10 خبر” الإخباري رهن التوقيف الاحتياطي، مساء السبت، بسبب سلسلة منشورات حول إقالة رئيس بلدية منطقة في إسطنبول، الأسبوع الماضي، اتهمته السلطات بصلات مع “حزب العمال الكردستاني”، بحسب ما أكد محاميه.

وأوقف أكثر من 250 شخصاً، منذ الإثنين، لمشاركتهم في تظاهرات غير قانونية واستهداف عناصر في قوات الأمن.

وتم توجيه تهم إلى 33 منهم وسجنهم، ووضع 37 قيد المراقبة القضائية، إلى جانب ثلاثة آخرين قيد الإقامة الجبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأثارت إقالة السلطات رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي، في جنوب شرق البلاد، الذين ينتمون إلى حزب “الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد، وتعيين مسؤولين من جانب السلطات للحلول مكانهم، غضب سكان وتنديد المجلس الأوروبي ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

Turkish occupying police torture the Kurdish people on the streets of Mêrdîn and Êlih because they wanted to demonstrate against the forced administration and the removal of their elected mayors. pic.twitter.com/HRKCbW7myO

— VoiceOfKurdistan (@VoiceKurdistan_) November 4, 2024